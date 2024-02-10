https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926533036.html
Артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М-119 на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М-119 на Купянском направлении - РИА Новости, 10.02.2024
Артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М-119 на Купянском направлении
Артиллеристы группировки российских войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили из гаубицы "Мста-С" американскую М-119 на Купянском направлении,... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T05:36
2024-02-10T05:36
2024-02-10T05:40
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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили из гаубицы "Мста-С" американскую М-119 на Купянском направлении, заявили в Минобороны. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции обнаружили сосредоточение артиллерии и боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнили артиллеристы, работающие на самоходных гаубицах "Мста-С". "Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил 105-миллиметровое орудие М-119 ВСУ производства США", — сообщили в Минобороны.Ранее минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 "Нона-М1" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные позиции ВСУ вместе с украинской пехотой на Купянском направлении.
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Артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М-119 на Купянском направлении
МО: "Мста-С" группировки "Запад" уничтожила американскую М-119 под Купянском
ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили из гаубицы "Мста-С" американскую М-119 на Купянском направлении, заявили в Минобороны.
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"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции обнаружили сосредоточение артиллерии и боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнили артиллеристы, работающие на самоходных гаубицах "Мста-С".
"Расчет одной из 152-миллиметровых самоходных гаубиц в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил 105-миллиметровое орудие М-119 ВСУ производства США", — сообщили в Минобороны.
Ранее минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 "Нона-М1" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные позиции ВСУ вместе с украинской пехотой на Купянском направлении.
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