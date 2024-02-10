Рейтинг@Mail.ru
Российский Су-35С уничтожил украинский ЗРК С-300 на Купянском направлении - РИА Новости, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 10.02.2024 (обновлено: 05:06 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926531668.html
Российский Су-35С уничтожил украинский ЗРК С-300 на Купянском направлении
Российский Су-35С уничтожил украинский ЗРК С-300 на Купянском направлении - РИА Новости, 10.02.2024
Российский Су-35С уничтожил украинский ЗРК С-300 на Купянском направлении
Российский истребитель Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ на Купянском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T05:02
2024-02-10T05:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-35с
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743784643_0:250:3140:2016_1920x0_80_0_0_c9a106269affa166b71dd74220e697b8.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский истребитель Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ на Купянском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. &quot;Летчиком Су-35С при выполнении боевой задачи по сопровождению группы бомбардировщиков на Купянском направлении было обнаружено радиолокационное излучение с территории, находящейся под контролем противника. По цели был совершен пуск ракеты &quot;воздух-РЛС&quot; … По докладу разведки пришло подтверждение о поражении зенитной ракетной системы С-300 ВСУ&quot;, - говорится в сообщении.В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало, при дальнейшем выполнении задачи не обнаружено. "Выполняли боевой полет по прикрытию бомбардировочной авиации. При следовании на боевом курсе мной был обнаружен зенитный ракетный комплекс противника. Доложил на командный пункт, произвел пуск ракеты "воздух-РЛС"… После полета данные разведки и объективного контроля подтвердили уничтожение зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Украины ЗРК С-300 "Фаворит", - рассказал летчик Су-35С, представленный Минобороны как Иван. Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время с различными типами авиационных вооружений.
https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926530295.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743784643_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_21678f97720393d2bf6ef93769fdc770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, су-35с, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-35С, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский Су-35С уничтожил украинский ЗРК С-300 на Купянском направлении

МО: российский Су-35С уничтожил украинский ЗРК С-300 на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Самолет Су-35С. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский истребитель Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ на Купянском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
«

"Летчиком Су-35С при выполнении боевой задачи по сопровождению группы бомбардировщиков на Купянском направлении было обнаружено радиолокационное излучение с территории, находящейся под контролем противника. По цели был совершен пуск ракеты "воздух-РЛС" … По докладу разведки пришло подтверждение о поражении зенитной ракетной системы С-300 ВСУ", - говорится в сообщении.

В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало, при дальнейшем выполнении задачи не обнаружено.
"Выполняли боевой полет по прикрытию бомбардировочной авиации. При следовании на боевом курсе мной был обнаружен зенитный ракетный комплекс противника. Доложил на командный пункт, произвел пуск ракеты "воздух-РЛС"… После полета данные разведки и объективного контроля подтвердили уничтожение зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Украины ЗРК С-300 "Фаворит", - рассказал летчик Су-35С, представленный Минобороны как Иван.
Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время с различными типами авиационных вооружений.
Военнослужащий ВС России несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Десантники уничтожили танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра
Вчера, 04:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСу-35СВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала