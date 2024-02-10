https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926531668.html

Российский Су-35С уничтожил украинский ЗРК С-300 на Купянском направлении

Российский Су-35С уничтожил украинский ЗРК С-300 на Купянском направлении - РИА Новости, 10.02.2024

Российский Су-35С уничтожил украинский ЗРК С-300 на Купянском направлении

Российский истребитель Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ на Купянском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T05:02

2024-02-10T05:02

2024-02-10T05:06

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су-35с

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский истребитель Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ на Купянском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Летчиком Су-35С при выполнении боевой задачи по сопровождению группы бомбардировщиков на Купянском направлении было обнаружено радиолокационное излучение с территории, находящейся под контролем противника. По цели был совершен пуск ракеты "воздух-РЛС" … По докладу разведки пришло подтверждение о поражении зенитной ракетной системы С-300 ВСУ", - говорится в сообщении.В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало, при дальнейшем выполнении задачи не обнаружено. "Выполняли боевой полет по прикрытию бомбардировочной авиации. При следовании на боевом курсе мной был обнаружен зенитный ракетный комплекс противника. Доложил на командный пункт, произвел пуск ракеты "воздух-РЛС"… После полета данные разведки и объективного контроля подтвердили уничтожение зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Украины ЗРК С-300 "Фаворит", - рассказал летчик Су-35С, представленный Минобороны как Иван. Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время с различными типами авиационных вооружений.

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россия, вооруженные силы украины, су-35с, вооруженные силы рф, безопасность