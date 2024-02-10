https://ria.ru/20240210/sotrudnichestvo-1926628924.html
Посол в Уругвае рассказал о сотрудничестве России и стран Латинской Америки
Посол в Уругвае рассказал о сотрудничестве России и стран Латинской Америки - РИА Новости, 10.02.2024
Посол в Уругвае рассказал о сотрудничестве России и стран Латинской Америки
Текущая геополитическая ситуация открывает новые возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества между Россией и странами Латинской Америки, сообщил... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T22:15
2024-02-10T22:15
2024-02-10T22:15
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МОНТЕВИДЕО, 10 фев - РИА Новости. Текущая геополитическая ситуация открывает новые возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества между Россией и странами Латинской Америки, сообщил РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев. "Нынешняя геополитическая ситуация открывает новые возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества между Россией и странами Латинской Америки, играющими все более заметную роль в многополярном мире", - сказал Будаев. По словам посла, новая концепция внешней политики России отводит важное место связям с Латинской Америкой и Карибским бассейном, страна придерживается скорее прагматического, чем идеологического подхода, не навязывая партнерам принудительного выбора, в отличие от старых метрополий с их колониальной политикой. "Мы выступаем за единство и многообразие стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Мы готовы работать со всеми, кто проявит интерес", - подчеркнул дипломат. Будаев отметил, что Россия всегда выступала за укрепление сотрудничества со странами региона на основе взаимной поддержки, солидарности и учета интересов друг друга. "И Россия, и Латинская Америка имеют свои конкурентные преимущества в контексте объективных процессов формирования нового многополярного мирового порядка, и важно использовать взаимодополняемость наших экономик на благо наших стран", - сказал он.
https://ria.ru/20240208/sotrudnichestvo-1926195221.html
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россия, латинская америка, карибский бассейн, в мире
Россия, Латинская Америка, Карибский бассейн, В мире
Посол в Уругвае рассказал о сотрудничестве России и стран Латинской Америки
Будаев: ситуация в мире открыла возможности для связи РФ и Латинской Америки
МОНТЕВИДЕО, 10 фев - РИА Новости. Текущая геополитическая ситуация открывает новые возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества между Россией и странами Латинской Америки, сообщил РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев.
"Нынешняя геополитическая ситуация открывает новые возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества между Россией и странами Латинской Америки, играющими все более заметную роль в многополярном мире", - сказал Будаев.
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По словам посла, новая концепция внешней политики России отводит важное место связям с Латинской Америкой и Карибским бассейном
, страна придерживается скорее прагматического, чем идеологического подхода, не навязывая партнерам принудительного выбора, в отличие от старых метрополий с их колониальной политикой.
"Мы выступаем за единство и многообразие стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Мы готовы работать со всеми, кто проявит интерес", - подчеркнул дипломат.
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Будаев отметил, что Россия всегда выступала за укрепление сотрудничества со странами региона на основе взаимной поддержки, солидарности и учета интересов друг друга.
"И Россия, и Латинская Америка имеют свои конкурентные преимущества в контексте объективных процессов формирования нового многополярного мирового порядка, и важно использовать взаимодополняемость наших экономик на благо наших стран", - сказал он.
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