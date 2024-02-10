https://ria.ru/20240210/slovakiya-1926611536.html

Число возможных кандидатов в президенты Словакии сократилось до десяти

Число возможных кандидатов в президенты Словакии сократилось до десяти - РИА Новости, 10.02.2024

Число возможных кандидатов в президенты Словакии сократилось до десяти

Глава "Словацкого движения возрождения" Роберт Швец выбыл из президентской гонки из-за того, что не исполнил необходимые условия, которые выдвигаются... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T18:56

2024-02-10T18:56

2024-02-10T18:56

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БРАТИСЛАВА, 10 фев - РИА Новости. Глава "Словацкого движения возрождения" Роберт Швец выбыл из президентской гонки из-за того, что не исполнил необходимые условия, которые выдвигаются потенциальным кандидатам на пост главы государства, сообщил словацкий телеканал TA3. Первый тур выборов президента Словакии состоится 23 марта. Второй тур, если он потребуется, запланирован на 6 апреля. Срок выдвижения кандидатов на выборы главы государства истек в Словакии 30 января. "Роберт Швец не исполнил условия, необходимые для кандидата в президенты Словакии. В этой связи канцелярия парламента Словакии его кандидатуру не приняла", - сообщил телеканал со ссылкой на пресс-службу канцелярии словацкого парламента. Ранее сообщалось, что желание принять участие в президентской гонке в Словакии изъявили 11 человек. Каждый кандидат в президенты должен был заручиться поддержкой минимум 15 депутатов парламента либо по меньшей мере 15 тысяч граждан республики. Швец, кандидатура которого была отклонена, предоставил на проверку собранные в свою поддержку подписи граждан. Бывший премьер-министр Словакии, депутат парламента Игорь Матович, глава словацкого парламента Петер Пеллегрини и историк Патрик Дубовский заручились поддержкой необходимого числа депутатов. Остальные кандидаты представили собранные в свою поддержку подписи, среди них: вице-спикер парламента, глава партии SNS Андрей Данко, бывшие министры иностранных дел Словакии Иван Корчок и Ян Кубиш, политики Кристиан Форро и Мариан Котлеба, полицейский Милан Нахлик и бывший председатель Верховного суда Словакии, экс-глава минюста Штефан Гарабин. По данным последних социологических исследований, наибольшие шансы победить на выборах президента Словакии имеет глава парламента Пеллегрини. Экс-глава МИД Корчок, согласно результатам последних опросов, может занять на предстоящих выборах второе место.

https://ria.ru/20240209/otnosheniya-1926462651.html

https://ria.ru/20240123/fitso-1923091597.html

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в мире, словакия, петер пеллегрини, игорь матович, андрей данко