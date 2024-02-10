https://ria.ru/20240210/sistema-1926555699.html

Малков: в Рязанской области создали систему помощи участникам СВО

Малков: в Рязанской области создали систему помощи участникам СВО - РИА Новости, 10.02.2024

Малков: в Рязанской области создали систему помощи участникам СВО

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о создании в регионе системы помощи участникам специальной военной операции и их семьям: работают центр... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T10:27

2024-02-10T10:27

2024-02-10T10:27

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 10 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о создании в регионе системы помощи участникам специальной военной операции и их семьям: работают центр реабилитации, филиал фонда "Защитники Отечества" и социальные координаторы. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, регион посетила председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. В рамках рабочей поездки состоялась ее встреча с Павлом Малковым, посещение высшего воздушно-десантного командного училища, филиала фонда "Защитники Отечества" и многофункционального центра "Сосновый бор". "Огромная благодарность Фонду, он несет важнейшую социальную миссию, помогает всем нашим ветеранам СВО и семьям погибших защитников в решении любых вопросов. Филиал Фонда у нас сейчас работает в полной мере, в каждом муниципалитете есть его специалисты… Мы также реализуем сейчас проект комплексной семейной реабилитации и восстановления участников СВО. Аналогов ему в стране нет", - цитирует Малкова его пресс-служба. По его словам, центр реабилитации создан на базе санатория "Сосновый бор", где доступно 200 услуг, а программы составляются индивидуально для каждого. "Фонд в настоящее время активно занимается внедрением в российских регионах успешных практик реабилитации ветеранов СВО. Проект Рязанской области, реализуемый на базе центра "Сосновый бор", очень интересен и должен масштабироваться", - приводятся в сообщении слова Анны Цивилевой. Она отметила высокую личную заинтересованность и активное участие губернатора в этой работе и подчеркнула, что фонд готов оказать поддержку в обмене лучшими практиками комплексного и ускоренного восстановления вернувшихся героев, уточняется в сообщении. Рязанский филиал фонда "Защитники Отечества", по данным пресс-службы правительства региона, открылся 1 июня прошлого года. Он оснащен всем необходимым для приема заявителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время рассмотрено более 2700 обращений. Совместно со специалистами фонда прием ведут сотрудники центра занятости и соцзащиты, оказывая поддержку в оформлении статуса ветерана боевых действий, а также в прохождении реабилитации. Развивается служба социальных координаторов: ее представители есть в каждом муниципалитете, они помогают гражданам в получении лекарств, средств реабилитации, психологической поддержки, поиске работы. "Фонд – единое окно, куда могут обратиться с любым вопросом ребята, вернувшиеся из зоны проведения СВО, члены их семей. Вместе мы всегда находим решение. Стараемся создать единую систему и непрерывно ее развивать", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240208/dom-1926233708.html

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рязанская область

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рязанская область, павел малков