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Израильские истребители атаковали военные объекты у аэродрома Димас в Сирии
Израильские истребители атаковали военные объекты у аэродрома Димас в Сирии - РИА Новости, 10.02.2024
Израильские истребители атаковали военные объекты у аэродрома Димас в Сирии
Два тактических истребителя Израиля нанесли четырьмя управляемыми авиабомбами авиационный удар по военным объектам в районе аэродрома Димас, сообщил на брифинге РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T22:09
2024-02-10T22:09
2024-02-10T22:09
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Два тактических истребителя Израиля нанесли четырьмя управляемыми авиабомбами авиационный удар по военным объектам в районе аэродрома Димас, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "Двумя тактическими истребителями F-35 ВВС Израиля со стороны южной части Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесен авиационный удар четырьмя управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры военного назначения в районе аэродрома Димас. В результате израильского авиаудара нанесен материальный ущерб", — сказал Кулить на брифинге.
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в мире, израиль, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, f-35, голанские высоты
В мире, Израиль, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, F-35, Голанские высоты
Израильские истребители атаковали военные объекты у аэродрома Димас в Сирии
ЦПВС: израильские истребители атаковали военные объекты у аэродрома в Сирии