https://ria.ru/20240210/razrabotki-1926540092.html
Минобороны: разработки ZALA позволят объединить все БПЛА в единую систему
Минобороны: разработки ZALA позволят объединить все БПЛА в единую систему - РИА Новости, 10.02.2024
Минобороны: разработки ZALA позволят объединить все БПЛА в единую систему
Новые разработки компании ZALA AERO позволят объединять все боевые дроны ее производства в единую систему и поражать объекты противника в автоматизированном... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:21
2024-02-10T08:21
2024-02-10T10:13
безопасность
россия
сергей шойгу
zala aero
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926552845_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_c44fe8b23ea8af70a400ad6429b99e42.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые разработки компании ZALA AERO позволят объединять все боевые дроны ее производства в единую систему и поражать объекты противника в автоматизированном режиме , сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Эти разработки продемонстрировали министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе его рабочей поездки в Удмуртию, где он проверил выполнение ГОЗ по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями российской "оборонки". Одно из ведущих предприятий-производителей дронов - компания ZALA AERO, чьи дроны-камикадзе "Ланцет" активно применяются в зоне СВО. "Сергею Шойгу также доложили о новейших инициативных разработках предприятия, основанных на алгоритмах анализа и обработки данных в режиме реального времени, передовых исследованиях в области каналов передачи данных и навигационных систем. Данные разработки (компании ZALA AERO - ред.) позволят связать все изделия компании в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240210/bespilotniki-1926539940.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926552845_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_7605adbcdd73a2e69269006d56590345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, zala aero
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Zala Aero
Минобороны: разработки ZALA позволят объединить все БПЛА в единую систему
Минобороны: новые разработки ZALA позволят объединить все дроны в единую систему
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые разработки компании ZALA AERO позволят объединять все боевые дроны ее производства в единую систему и поражать объекты противника в автоматизированном режиме , сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Эти разработки продемонстрировали министру обороны РФ Сергею Шойгу
в ходе его рабочей поездки в Удмуртию, где он проверил выполнение ГОЗ по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями российской "оборонки".
Одно из ведущих предприятий-производителей дронов - компания ZALA AERO, чьи дроны-камикадзе "Ланцет" активно применяются в зоне СВО.
"Сергею Шойгу также доложили о новейших инициативных разработках предприятия, основанных на алгоритмах анализа и обработки данных в режиме реального времени, передовых исследованиях в области каналов передачи данных и навигационных систем. Данные разработки (компании ZALA AERO - ред.) позволят связать все изделия компании в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме", - говорится в сообщении.
"Беспилотные системы" доложили Шойгу о разработке широкого ряда БПЛА