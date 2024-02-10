https://ria.ru/20240210/razrabotki-1926540092.html

Минобороны: разработки ZALA позволят объединить все БПЛА в единую систему

Минобороны: разработки ZALA позволят объединить все БПЛА в единую систему - РИА Новости, 10.02.2024

Минобороны: разработки ZALA позволят объединить все БПЛА в единую систему

Новые разработки компании ZALA AERO позволят объединять все боевые дроны ее производства в единую систему и поражать объекты противника в автоматизированном... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T08:21

2024-02-10T08:21

2024-02-10T10:13

безопасность

россия

сергей шойгу

zala aero

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые разработки компании ZALA AERO позволят объединять все боевые дроны ее производства в единую систему и поражать объекты противника в автоматизированном режиме , сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Эти разработки продемонстрировали министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе его рабочей поездки в Удмуртию, где он проверил выполнение ГОЗ по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями российской "оборонки". Одно из ведущих предприятий-производителей дронов - компания ZALA AERO, чьи дроны-камикадзе "Ланцет" активно применяются в зоне СВО. "Сергею Шойгу также доложили о новейших инициативных разработках предприятия, основанных на алгоритмах анализа и обработки данных в режиме реального времени, передовых исследованиях в области каналов передачи данных и навигационных систем. Данные разработки (компании ZALA AERO - ред.) позволят связать все изделия компании в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240210/bespilotniki-1926539940.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, zala aero