https://ria.ru/20240210/razminirovanie-1926532035.html
Российские саперы разминировали более 35 гектаров за неделю около Мариуполя
Российские саперы разминировали более 35 гектаров за неделю около Мариуполя - РИА Новости, 10.02.2024
Российские саперы разминировали более 35 гектаров за неделю около Мариуполя
Российские саперы за неделю разминировали более 35 гектаров местности в пригороде Мариуполя в ДНР, обнаружив и обезвредив при этом более 320 взрывоопасных... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T05:04
2024-02-10T05:04
2024-02-10T05:04
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Российские саперы за неделю разминировали более 35 гектаров местности в пригороде Мариуполя в ДНР, обнаружив и обезвредив при этом более 320 взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками, сообщили журналистам в Минобороны России. "Инженерные подразделения ВС РФ продолжают работу в пригороде Мариуполя. Отряд разминирования ежедневно выполняют свои обязанности, помогая местным жителям, работая как по участкам, так и по заявкам от жителей. За текущую неделю было разминировано более 35 гектаров местности, на которой обнаружено более 320 взрывоопасных предметов", - сообщили в оборонном ведомстве. Среди обезвреженных взрывоопасных предметов - противопехотные мины, артиллерийские снаряды и боеприпасы реактивных систем.
https://ria.ru/20240205/donbass-1925404472.html
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безопасность, мариуполь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские саперы разминировали более 35 гектаров за неделю около Мариуполя
МО: российские саперы разминировали более 35 га за неделю в пригороде Мариуполя
ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Российские саперы за неделю разминировали более 35 гектаров местности в пригороде Мариуполя в ДНР, обнаружив и обезвредив при этом более 320 взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Инженерные подразделения ВС РФ продолжают работу в пригороде Мариуполя. Отряд разминирования ежедневно выполняют свои обязанности, помогая местным жителям, работая как по участкам, так и по заявкам от жителей. За текущую неделю было разминировано более 35 гектаров местности, на которой обнаружено более 320 взрывоопасных предметов", - сообщили в оборонном ведомстве.
В ДНР нашли схрон с оружием для украинских диверсантов
Среди обезвреженных взрывоопасных предметов - противопехотные мины, артиллерийские снаряды и боеприпасы реактивных систем.