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Российские саперы разминировали более 35 гектаров за неделю около Мариуполя - РИА Новости, 10.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/razminirovanie-1926532035.html
Российские саперы разминировали более 35 гектаров за неделю около Мариуполя
Российские саперы разминировали более 35 гектаров за неделю около Мариуполя - РИА Новости, 10.02.2024
Российские саперы разминировали более 35 гектаров за неделю около Мариуполя
Российские саперы за неделю разминировали более 35 гектаров местности в пригороде Мариуполя в ДНР, обнаружив и обезвредив при этом более 320 взрывоопасных... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T05:04
2024-02-10T05:04
специальная военная операция на украине
безопасность
мариуполь
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Российские саперы за неделю разминировали более 35 гектаров местности в пригороде Мариуполя в ДНР, обнаружив и обезвредив при этом более 320 взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками, сообщили журналистам в Минобороны России. "Инженерные подразделения ВС РФ продолжают работу в пригороде Мариуполя. Отряд разминирования ежедневно выполняют свои обязанности, помогая местным жителям, работая как по участкам, так и по заявкам от жителей. За текущую неделю было разминировано более 35 гектаров местности, на которой обнаружено более 320 взрывоопасных предметов", - сообщили в оборонном ведомстве. Среди обезвреженных взрывоопасных предметов - противопехотные мины, артиллерийские снаряды и боеприпасы реактивных систем.
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безопасность, мариуполь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские саперы разминировали более 35 гектаров за неделю около Мариуполя

МО: российские саперы разминировали более 35 га за неделю в пригороде Мариуполя

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтожение взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании
Уничтожение взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости
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Уничтожение взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Российские саперы за неделю разминировали более 35 гектаров местности в пригороде Мариуполя в ДНР, обнаружив и обезвредив при этом более 320 взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Инженерные подразделения ВС РФ продолжают работу в пригороде Мариуполя. Отряд разминирования ежедневно выполняют свои обязанности, помогая местным жителям, работая как по участкам, так и по заявкам от жителей. За текущую неделю было разминировано более 35 гектаров местности, на которой обнаружено более 320 взрывоопасных предметов", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Среди обезвреженных взрывоопасных предметов - противопехотные мины, артиллерийские снаряды и боеприпасы реактивных систем.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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