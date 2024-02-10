https://ria.ru/20240210/razminirovanie-1926532035.html

Российские саперы разминировали более 35 гектаров за неделю около Мариуполя

Российские саперы разминировали более 35 гектаров за неделю около Мариуполя - РИА Новости, 10.02.2024

Российские саперы разминировали более 35 гектаров за неделю около Мариуполя

Российские саперы за неделю разминировали более 35 гектаров местности в пригороде Мариуполя в ДНР, обнаружив и обезвредив при этом более 320 взрывоопасных... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T05:04

2024-02-10T05:04

2024-02-10T05:04

специальная военная операция на украине

безопасность

мариуполь

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Российские саперы за неделю разминировали более 35 гектаров местности в пригороде Мариуполя в ДНР, обнаружив и обезвредив при этом более 320 взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками, сообщили журналистам в Минобороны России. "Инженерные подразделения ВС РФ продолжают работу в пригороде Мариуполя. Отряд разминирования ежедневно выполняют свои обязанности, помогая местным жителям, работая как по участкам, так и по заявкам от жителей. За текущую неделю было разминировано более 35 гектаров местности, на которой обнаружено более 320 взрывоопасных предметов", - сообщили в оборонном ведомстве. Среди обезвреженных взрывоопасных предметов - противопехотные мины, артиллерийские снаряды и боеприпасы реактивных систем.

https://ria.ru/20240205/donbass-1925404472.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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безопасность, мариуполь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф