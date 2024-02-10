https://ria.ru/20240210/proverka-1926522823.html

Бастрыкин поручил провести проверку после сноса памятника в Молдавии

Бастрыкин поручил провести проверку после сноса памятника в Молдавии - РИА Новости, 10.02.2024

Бастрыкин поручил провести проверку после сноса памятника в Молдавии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским солдатам в Молдавии, сообщается в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T01:01

2024-02-10T01:01

2024-02-10T04:48

россия

молдавия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским солдатам в Молдавии, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Глава СК России поручил провести процессуальную проверку по факту сноса памятника советским солдатам в Молдавии", — говорится в сообщении.Бастрыкин поручил запросить в МИД России всю необходимую информацию и в рамках процессуальной проверки дать правовую оценку указанному факту. Ранее неизвестные демонтировали памятник с братской могилы воинов-освободителей в Сынжерейском районе Молдавии, сообщил в пятницу глава Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. Посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.

https://ria.ru/20240202/pamyatnik-1925097775.html

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россия, молдавия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия