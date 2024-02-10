https://ria.ru/20240210/proekty-1926610791.html

Утверждение проектов развития территорий изменится в Ростовской области

Утверждение проектов развития территорий изменится в Ростовской области - РИА Новости, 10.02.2024

Утверждение проектов развития территорий изменится в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил изменить порядок утверждения проектов комплексного развития территорий в регионе с учетом потребности в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T18:47

2024-02-10T18:47

2024-02-10T18:47

ростовская область

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил изменить порядок утверждения проектов комплексного развития территорий в регионе с учетом потребности в соцобъектах, сообщает правительство области по итогам совещания по теме развития инфраструктуры образования. По мнению губернатора, при создании новых жилых микрорайонов в городах и районах области необходимо учитывать изменение потребности в соцобъектах, в частности, в детсадах и школах. Так, механизм комплексного развития территорий призван решать проблему обеспеченности социальными объектами. Однако подобные проекты должны согласовываться не только с минстроем, но и профильными министерствами. Минздрав и минобр, в свою очередь, будут вести мониторинг для определения реальной потребности в учреждениях соцсферы. Для реализации этой задачи губернатор поручил изменить существующий порядок утверждения проектов комплексного развития территорий. "Другие правила больше никогда не должны применяться. Строительство жилья без планирования объектов социальной направленности исключается. Проекты нового жилищного строительства надо начинать с вопроса - как будут чувствовать себя люди после сдачи дома? Созданы ли там условия для комфортной жизни, включая детский сад, школу?" - подчеркнул Голубев. Он также поручил минстрою и муниципалитетам своевременно обеспечивать формирование земельных участков для строительства объектов образования с учетом оценки стоимости технического присоединения. За последние пять лет в Ростовской области построено и введено в эксплуатацию 50 детских садов и 32 школы. В текущем году продолжается строительство 20 образовательных организаций, запланирован капитальный ремонт 171 объекта.

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ростовская область

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ростовская область, василий голубев