На Украине заявили о масштабных пожарах в Харькове
Нацполиция Украины заявила о нескольких масштабных пожарах в Харькове
© Фото : Ігор Клименко/TelegramНесколько масштабных пожаров произошло в Харькове
© Фото : Ігор Клименко/Telegram
Несколько масштабных пожаров произошло в Харькове
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Несколько масштабных пожаров произошло в Харькове после взрывов в городе, сообщает нацполиция Украины в Telegram-канале.
"...Возникло несколько масштабных пожаров, над ликвидацией которых работают спасатели", - говорится в сообщении.
© Фото : Ігор Клименко/TelegramНесколько масштабных пожаров произошло в Харькове
© Фото : Ігор Клименко/Telegram
Несколько масштабных пожаров произошло в Харькове
Ранее в ночь на субботу украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в Очакове Николаевской области, в Харькове и Одессе на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.