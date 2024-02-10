https://ria.ru/20240210/pozhary-1926551045.html

На Украине заявили о масштабных пожарах в Харькове

На Украине заявили о масштабных пожарах в Харькове - РИА Новости, 10.02.2024

На Украине заявили о масштабных пожарах в Харькове

Несколько масштабных пожаров произошло в Харькове после взрывов в городе, сообщает нацполиция Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T09:44

2024-02-10T09:44

2024-02-10T09:44

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Несколько масштабных пожаров произошло в Харькове после взрывов в городе, сообщает нацполиция Украины в Telegram-канале. "...Возникло несколько масштабных пожаров, над ликвидацией которых работают спасатели", - говорится в сообщении. Ранее в ночь на субботу украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в Очакове Николаевской области, в Харькове и Одессе на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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