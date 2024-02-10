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При пожаре в гостинице в Тольятти пострадали два человека

При пожаре в гостинице в Тольятти пострадали два человека - РИА Новости, 10.02.2024

При пожаре в гостинице в Тольятти пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре в Тольятти, где горит гостиничный комплекс на 800 квадратных метрах, возгорание ликвидируют 105 спасателей и 29 единиц... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T23:51

2024-02-10T23:51

2024-02-10T23:57

происшествия

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тольятти

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в Тольятти, где горит гостиничный комплекс на 800 квадратных метрах, возгорание ликвидируют 105 спасателей и 29 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС России."В результате пожара пострадали два человека. Всего к ликвидации привлечено 105 человек и 29 единиц техники", - сообщили в ведомстве.Ранее в субботу МЧС России сообщило о пожаре в гостиничном комплексе в Тольятти на улице Спортивной, 23, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

https://ria.ru/20231028/pozhary-1905814883.html

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происшествия, россия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)