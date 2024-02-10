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При пожаре в гостинице в Тольятти пострадали два человека - РИА Новости, 10.02.2024
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23:51 10.02.2024 (обновлено: 23:57 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/pozhar-1926634776.html
При пожаре в гостинице в Тольятти пострадали два человека
При пожаре в гостинице в Тольятти пострадали два человека - РИА Новости, 10.02.2024
При пожаре в гостинице в Тольятти пострадали два человека
Два человека пострадали при пожаре в Тольятти, где горит гостиничный комплекс на 800 квадратных метрах, возгорание ликвидируют 105 спасателей и 29 единиц... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T23:51
2024-02-10T23:57
происшествия
россия
тольятти
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в Тольятти, где горит гостиничный комплекс на 800 квадратных метрах, возгорание ликвидируют 105 спасателей и 29 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС России."В результате пожара пострадали два человека. Всего к ликвидации привлечено 105 человек и 29 единиц техники", - сообщили в ведомстве.Ранее в субботу МЧС России сообщило о пожаре в гостиничном комплексе в Тольятти на улице Спортивной, 23, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
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россия
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происшествия, россия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Тольятти, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в гостинице в Тольятти пострадали два человека

При пожаре в Тольятти, где горит гостиничный комплекс, пострадали два человека

© AFP 2024 / SERGEY SHESTAKСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AFP 2024 / SERGEY SHESTAK
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в Тольятти, где горит гостиничный комплекс на 800 квадратных метрах, возгорание ликвидируют 105 спасателей и 29 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В результате пожара пострадали два человека. Всего к ликвидации привлечено 105 человек и 29 единиц техники", - сообщили в ведомстве.
Ранее в субботу МЧС России сообщило о пожаре в гостиничном комплексе в Тольятти на улице Спортивной, 23, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
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Крупные пожары в гостиницах и хостелах в России в 2017-2023 годах
28 октября 2023, 13:14
 
ПроисшествияРоссияТольяттиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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