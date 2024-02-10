https://ria.ru/20240210/pozhar-1926632828.html

В Анталье потушили пожар на верфи

В Анталье потушили пожар на верфи - РИА Новости, 10.02.2024

В Анталье потушили пожар на верфи

Пожар на верфи на западе турецкой Антальи потушен, заявил в ночь на воскресенье мэр города Мухиттин Бёджек. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T23:23

2024-02-10T23:23

2024-02-10T23:42

анталья (провинция)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889929054_203:627:2730:2048_1920x0_80_0_0_6f2d297c480e426aae780da5a417de2b.jpg

СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Пожар на верфи на западе турецкой Антальи потушен, заявил в ночь на воскресенье мэр города Мухиттин Бёджек.Пожар начался в 20.30 (мск) в зоне свободной торговли в районе Коньяалты на одной из верфей."Мы немедленно начали тушение пожара на верфи, где красят яхты, с помощью 15 пожарных расчетов… огонь взят под контроль, пожарные остужают конструкции", - написал мэр в соцсети X.

https://ria.ru/20231130/pozhary-1912840334.html

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анталья (провинция), в мире