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В Анталье потушили пожар на верфи - РИА Новости, 10.02.2024
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23:23 10.02.2024 (обновлено: 23:42 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/pozhar-1926632828.html
В Анталье потушили пожар на верфи
В Анталье потушили пожар на верфи - РИА Новости, 10.02.2024
В Анталье потушили пожар на верфи
Пожар на верфи на западе турецкой Антальи потушен, заявил в ночь на воскресенье мэр города Мухиттин Бёджек. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T23:23
2024-02-10T23:42
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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Пожар на верфи на западе турецкой Антальи потушен, заявил в ночь на воскресенье мэр города Мухиттин Бёджек.Пожар начался в 20.30 (мск) в зоне свободной торговли в районе Коньяалты на одной из верфей."Мы немедленно начали тушение пожара на верфи, где красят яхты, с помощью 15 пожарных расчетов… огонь взят под контроль, пожарные остужают конструкции", - написал мэр в соцсети X.
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анталья (провинция), в мире
Анталья (провинция), В мире
В Анталье потушили пожар на верфи

На западе Антальи потушили пожар на верфи

© AP Photo / Mehmet GuzelПожарные автомобили в Турции
Пожарные автомобили в Турции - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Mehmet Guzel
Пожарные автомобили в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Пожар на верфи на западе турецкой Антальи потушен, заявил в ночь на воскресенье мэр города Мухиттин Бёджек.
Пожар начался в 20.30 (мск) в зоне свободной торговли в районе Коньяалты на одной из верфей.
"Мы немедленно начали тушение пожара на верфи, где красят яхты, с помощью 15 пожарных расчетов… огонь взят под контроль, пожарные остужают конструкции", - написал мэр в соцсети X.
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