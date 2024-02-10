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В Анталье потушили пожар на верфи
В Анталье потушили пожар на верфи - РИА Новости, 10.02.2024
В Анталье потушили пожар на верфи
Пожар на верфи на западе турецкой Антальи потушен, заявил в ночь на воскресенье мэр города Мухиттин Бёджек. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T23:23
2024-02-10T23:23
2024-02-10T23:42
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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Пожар на верфи на западе турецкой Антальи потушен, заявил в ночь на воскресенье мэр города Мухиттин Бёджек.Пожар начался в 20.30 (мск) в зоне свободной торговли в районе Коньяалты на одной из верфей."Мы немедленно начали тушение пожара на верфи, где красят яхты, с помощью 15 пожарных расчетов… огонь взят под контроль, пожарные остужают конструкции", - написал мэр в соцсети X.
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анталья (провинция), в мире
Анталья (провинция), В мире
В Анталье потушили пожар на верфи
На западе Антальи потушили пожар на верфи