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В Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса

В Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса - РИА Новости, 10.02.2024

В Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса

В гостиничном комплексе в Тольятти начался пожар, его площадь достигла 800 квадратных метров, сообщило МЧС России Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T23:12

2024-02-10T23:12

2024-02-10T23:52

происшествия

тольятти

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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САМАРА, 11 фев — РИА Новости. В гостиничном комплексе в Тольятти начался пожар, его площадь достигла 800 квадратных метров, сообщило МЧС России Telegram-канале."В Самарской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Тольятти горит здание гостиничного комплекса. Огонь охватил 800 квадратных метров", — говорится в публикации.По предварительной информации, пострадали два человека."К ликвидации пожара привлечено 75 человек и 24 единицы техники", — сообщили в пресс-службе МЧС.Отмечается, что гостиничный комплекс находится на улице Спортивной, 23.

https://ria.ru/20231028/pozhary-1905814883.html

тольятти

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происшествия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, самарская область