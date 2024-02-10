https://ria.ru/20240210/pozhar-1926632218.html
В Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса
В Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса - РИА Новости, 10.02.2024
В Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса
В гостиничном комплексе в Тольятти начался пожар, его площадь достигла 800 квадратных метров, сообщило МЧС России Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T23:12
2024-02-10T23:12
2024-02-10T23:52
происшествия
тольятти
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
САМАРА, 11 фев — РИА Новости. В гостиничном комплексе в Тольятти начался пожар, его площадь достигла 800 квадратных метров, сообщило МЧС России Telegram-канале."В Самарской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Тольятти горит здание гостиничного комплекса. Огонь охватил 800 квадратных метров", — говорится в публикации.По предварительной информации, пострадали два человека."К ликвидации пожара привлечено 75 человек и 24 единицы техники", — сообщили в пресс-службе МЧС.Отмечается, что гостиничный комплекс находится на улице Спортивной, 23.
https://ria.ru/20231028/pozhary-1905814883.html
тольятти
россия
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, самарская область
Происшествия, Тольятти, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Самарская область
В Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса
МЧС: в Тольятти гостиничный комплекс загорелся на площади 800 "квадратов"