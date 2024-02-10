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В Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса - РИА Новости, 10.02.2024
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23:12 10.02.2024 (обновлено: 23:52 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/pozhar-1926632218.html
В Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса
В Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса - РИА Новости, 10.02.2024
В Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса
В гостиничном комплексе в Тольятти начался пожар, его площадь достигла 800 квадратных метров, сообщило МЧС России Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T23:12
2024-02-10T23:52
происшествия
тольятти
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
самарская область
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САМАРА, 11 фев — РИА Новости. В гостиничном комплексе в Тольятти начался пожар, его площадь достигла 800 квадратных метров, сообщило МЧС России Telegram-канале."В Самарской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Тольятти горит здание гостиничного комплекса. Огонь охватил 800 квадратных метров", — говорится в публикации.По предварительной информации, пострадали два человека."К ликвидации пожара привлечено 75 человек и 24 единицы техники", — сообщили в пресс-службе МЧС.Отмечается, что гостиничный комплекс находится на улице Спортивной, 23.
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происшествия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, самарская область
Происшествия, Тольятти, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Самарская область
В Тольятти загорелось здание гостиничного комплекса

МЧС: в Тольятти гостиничный комплекс загорелся на площади 800 "квадратов"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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САМАРА, 11 фев — РИА Новости. В гостиничном комплексе в Тольятти начался пожар, его площадь достигла 800 квадратных метров, сообщило МЧС России Telegram-канале.
Самарской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Тольятти горит здание гостиничного комплекса. Огонь охватил 800 квадратных метров", — говорится в публикации.
По предварительной информации, пострадали два человека.
«
"К ликвидации пожара привлечено 75 человек и 24 единицы техники", — сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что гостиничный комплекс находится на улице Спортивной, 23.
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ПроисшествияТольяттиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСамарская область
 
 
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