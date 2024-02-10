https://ria.ru/20240210/pozhar-1926630841.html
В Анталье пожар охватил верфь
В Анталье пожар охватил верфь - РИА Новости, 10.02.2024
В Анталье пожар охватил верфь
Мощный пожар охватил верфь на западе турецкой Антальи, возгорание тушат десять расчетов, сообщило издание Antalya Hakkında. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T22:43
2024-02-10T22:43
2024-02-10T22:48
в мире
анталья (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889929054_203:627:2730:2048_1920x0_80_0_0_6f2d297c480e426aae780da5a417de2b.jpg
СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Мощный пожар охватил верфь на западе турецкой Антальи, возгорание тушат десять расчетов, сообщило издание Antalya Hakkında. "Пожар начался в 20.30 (время совпадает с мск - ред.) в зоне свободной торговли в районе Коньяалты на одной из верфей", - сообщил портал. Огонь тушат как минимум десять расчетов пожарных, раненых в результате возгорания нет.
https://ria.ru/20231130/pozhary-1912840334.html
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889929054_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1e928b6b09237901a6b3366513ed6b77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция)
В мире, Анталья (провинция)
В Анталье пожар охватил верфь
Antalya Hakkında: на западе Антальи пожар охватил верфь