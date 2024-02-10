https://ria.ru/20240210/pozhar-1926630841.html

В Анталье пожар охватил верфь

В Анталье пожар охватил верфь - РИА Новости, 10.02.2024

В Анталье пожар охватил верфь

Мощный пожар охватил верфь на западе турецкой Антальи, возгорание тушат десять расчетов, сообщило издание Antalya Hakkında. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T22:43

2024-02-10T22:43

2024-02-10T22:48

в мире

анталья (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889929054_203:627:2730:2048_1920x0_80_0_0_6f2d297c480e426aae780da5a417de2b.jpg

СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Мощный пожар охватил верфь на западе турецкой Антальи, возгорание тушат десять расчетов, сообщило издание Antalya Hakkında. "Пожар начался в 20.30 (время совпадает с мск - ред.) в зоне свободной торговли в районе Коньяалты на одной из верфей", - сообщил портал. Огонь тушат как минимум десять расчетов пожарных, раненых в результате возгорания нет.

https://ria.ru/20231130/pozhary-1912840334.html

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, анталья (провинция)