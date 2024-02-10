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На АЭС во Франции произошел пожар
На АЭС во Франции произошел пожар - РИА Новости, 10.02.2024
На АЭС во Франции произошел пожар
Пожар произошел в ночь на субботу на атомной электростанции "Шинон" в центральной части Франции, работа двух энергоблоков была приостановлена до дальнейших... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T16:56
2024-02-10T16:56
2024-02-10T23:29
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ПАРИЖ, 10 фев — РИА Новости. Пожар произошел в ночь на субботу на атомной электростанции "Шинон" в центральной части Франции, работа двух энергоблоков была приостановлена до дальнейших распоряжений, сообщила в субботу радиостанция France Bleu. "В ночь с пятницы на субботу пожар вспыхнул на АЭС "Шинон". Два производственных блока были остановлены до дальнейших распоряжений", — говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что пожар произошел в энергоблоке № 3, где по неустановленным причинам загорелся главный трансформатор, сработала система пожаротушения. Как сообщило руководство станции, огонь был потушен, опасности для населения или окружающей среды нет, поскольку возгорание произошло "за пределами ядерной зоны", передает France Bleu. Однако электростанция какое-то время будет вырабатывать меньше энергии, поскольку работа энергоблоков № 3 и № 4 была приостановлена до дальнейших распоряжений, говорится в материале. Как напоминает радиостанция, эти два блока обычно производят 900 мегаватт энергии в непрерывном режиме. В настоящее время причины пожара остаются неизвестными, ведется расследование.
https://ria.ru/20240208/aes-1926117269.html
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в мире, франция
На АЭС во Франции произошел пожар
Два реактора АЭС "Шинон" во Франции остановили из-за пожара
ПАРИЖ, 10 фев — РИА Новости.
Пожар произошел в ночь на субботу на атомной электростанции "Шинон" в центральной части Франции, работа двух энергоблоков была приостановлена до дальнейших распоряжений, сообщила в субботу радиостанция France Bleu
.
"В ночь с пятницы на субботу пожар вспыхнул на АЭС "Шинон". Два производственных блока были остановлены до дальнейших распоряжений", — говорится в сообщении радиостанции.
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Отмечается, что пожар произошел в энергоблоке № 3, где по неустановленным причинам загорелся главный трансформатор, сработала система пожаротушения. Как сообщило руководство станции, огонь был потушен, опасности для населения или окружающей среды нет, поскольку возгорание произошло "за пределами ядерной зоны", передает France Bleu.
Однако электростанция какое-то время будет вырабатывать меньше энергии, поскольку работа энергоблоков № 3 и № 4 была приостановлена до дальнейших распоряжений, говорится в материале.
Как напоминает радиостанция, эти два блока обычно производят 900 мегаватт энергии в непрерывном режиме. В настоящее время причины пожара остаются неизвестными, ведется расследование.
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