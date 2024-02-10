https://ria.ru/20240210/pozhar-1926574304.html

На Урале ребенок погиб при пожаре в частном доме

На Урале ребенок погиб при пожаре в частном доме - РИА Новости, 10.02.2024

На Урале ребенок погиб при пожаре в частном доме

Трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в свердловском селе Ильинском, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T13:51

2024-02-10T13:51

2024-02-10T14:04

происшествия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в свердловском селе Ильинском, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. В правоохранительные органы в субботу утром поступило сообщение, что в частном жилом доме по улице Ленина произошел пожар, в процессе тушения которого обнаружено тело трехлетнего мальчика без признаков жизни. "Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - уточнил Шульга. Отмечается, что на место происшествия направлена следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СК. Тело умершего ребенка направлено на экспертизу для установления давности и точной причины смерти. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, семья погибшего мальчика ранее на учете не состояла. Во время пожара в доме находились четверо человек: двое детей, их дедушка и дядя. Мать детей находилась в больнице. "Спасти двух взрослых и ребенка помогли водитель и рабочий проезжавшего мимо грузовика, предназначенного для вывоза отходов. Взрослые в состоянии шока сообщили им, что в доме находится еще один малыш, но к этому времени зайти еще раз в полыхающий дом уже было невозможно. В итоге трехлетний мальчик погиб, скорее всего, надышавшись угарным газом", – сказал Горелых. По одной из отрабатываемых полицией версий, мальчик играл со спичками, в результате чего в жилище и мог вспыхнуть огонь. Очаг возгорания оказался в детской комнате. Обстоятельства инцидента выясняются.

https://ria.ru/20240128/pozhar-1924021097.html

https://ria.ru/20240120/rebenok-1922486628.html

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область