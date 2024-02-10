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На Урале ребенок погиб при пожаре в частном доме - РИА Новости, 10.02.2024
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13:51 10.02.2024 (обновлено: 14:04 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/pozhar-1926574304.html
На Урале ребенок погиб при пожаре в частном доме
На Урале ребенок погиб при пожаре в частном доме - РИА Новости, 10.02.2024
На Урале ребенок погиб при пожаре в частном доме
Трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в свердловском селе Ильинском, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T13:51
2024-02-10T14:04
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в свердловском селе Ильинском, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. В правоохранительные органы в субботу утром поступило сообщение, что в частном жилом доме по улице Ленина произошел пожар, в процессе тушения которого обнаружено тело трехлетнего мальчика без признаков жизни. "Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - уточнил Шульга. Отмечается, что на место происшествия направлена следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СК. Тело умершего ребенка направлено на экспертизу для установления давности и точной причины смерти. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, семья погибшего мальчика ранее на учете не состояла. Во время пожара в доме находились четверо человек: двое детей, их дедушка и дядя. Мать детей находилась в больнице. "Спасти двух взрослых и ребенка помогли водитель и рабочий проезжавшего мимо грузовика, предназначенного для вывоза отходов. Взрослые в состоянии шока сообщили им, что в доме находится еще один малыш, но к этому времени зайти еще раз в полыхающий дом уже было невозможно. В итоге трехлетний мальчик погиб, скорее всего, надышавшись угарным газом", – сказал Горелых. По одной из отрабатываемых полицией версий, мальчик играл со спичками, в результате чего в жилище и мог вспыхнуть огонь. Очаг возгорания оказался в детской комнате. Обстоятельства инцидента выясняются.
https://ria.ru/20240128/pozhar-1924021097.html
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свердловская область
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происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
На Урале ребенок погиб при пожаре в частном доме

В свердловском селе Ильинское при пожаре в частном доме погиб трехлетний мальчик

© Кадр видео очевидцаМесто пожара в частном доме в селе Ильинском Свердловской области. 10 февраля 2024
Место пожара в частном доме в селе Ильинском Свердловской области. 10 февраля 2024
© Кадр видео очевидца
Место пожара в частном доме в селе Ильинском Свердловской области. 10 февраля 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в свердловском селе Ильинском, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
В правоохранительные органы в субботу утром поступило сообщение, что в частном жилом доме по улице Ленина произошел пожар, в процессе тушения которого обнаружено тело трехлетнего мальчика без признаков жизни.
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"Чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - уточнил Шульга.
Отмечается, что на место происшествия направлена следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СК. Тело умершего ребенка направлено на экспертизу для установления давности и точной причины смерти.
Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, семья погибшего мальчика ранее на учете не состояла. Во время пожара в доме находились четверо человек: двое детей, их дедушка и дядя. Мать детей находилась в больнице. "Спасти двух взрослых и ребенка помогли водитель и рабочий проезжавшего мимо грузовика, предназначенного для вывоза отходов. Взрослые в состоянии шока сообщили им, что в доме находится еще один малыш, но к этому времени зайти еще раз в полыхающий дом уже было невозможно. В итоге трехлетний мальчик погиб, скорее всего, надышавшись угарным газом", – сказал Горелых.
По одной из отрабатываемых полицией версий, мальчик играл со спичками, в результате чего в жилище и мог вспыхнуть огонь. Очаг возгорания оказался в детской комнате. Обстоятельства инцидента выясняются.
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