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Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю - РИА Новости, 10.02.2024
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Религия
 
08:34 10.02.2024 (обновлено: 11:15 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/pozdravlenie-1926542074.html
Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю
Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю - РИА Новости, 10.02.2024
Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю
Президент России Владимир Путин поздравил буддистов РФ с Новым годом по лунному календарю и отметил, что они хранят духовное наследие предков, поддерживают... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:34
2024-02-10T11:15
религия
россия
китай
республика тыва
игорь моргулов
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил буддистов РФ с Новым годом по лунному календарю и отметил, что они хранят духовное наследие предков, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи, соответственная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Чуньцзе, или Праздник весны, также известный как Китайский Новый год, наступил в ночь на 10 февраля. Согласно восточному календарю, начался год деревянного дракона. Как отметил в поздравлении по случаю праздника посол России в Китае Игорь Моргулов, в китайской культуре знак дракона символизирует счастливое предзнаменование, приносит процветание и удачу."Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца ... С удовлетворением отмечу, что буддисты России бережно хранят бесценное нравственное, духовное наследие предков, их самобытные устои и обычаи. Буддийские организации проводят большую, востребованную просветительскую, образовательную, благотворительную работу, заботятся о воспитании подрастающего поколения. Поддерживают участников специальной военной операции и их семьи", - говорится в телеграмме.Путин отметил вклад буддистов в сохранение мира, согласия и взаимопонимания в обществе, в развитие межрелигиозного и межнационального диалога.Кроме того, глава РФ поздравил с праздником главу Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо-ламу Аюшеева, главу буддистов Калмыкии Тензин Чойдака (Мутула Овьянова) и главу буддистов Республики Тыва Гелека Нацык-Доржу (Сергека Сарыглара).
https://ria.ru/20240210/buddiyskie-1926472831.html
https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790462.html
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россия, китай, республика тыва, игорь моргулов, владимир путин
Религия, Россия, Китай, Республика Тыва, Игорь Моргулов, Владимир Путин
Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю

Путин: российские буддисты хранят духовное наследие предков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил буддистов РФ с Новым годом по лунному календарю и отметил, что они хранят духовное наследие предков, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи, соответственная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Чуньцзе, или Праздник весны, также известный как Китайский Новый год, наступил в ночь на 10 февраля. Согласно восточному календарю, начался год деревянного дракона. Как отметил в поздравлении по случаю праздника посол России в Китае Игорь Моргулов, в китайской культуре знак дракона символизирует счастливое предзнаменование, приносит процветание и удачу.
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"Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца ... С удовлетворением отмечу, что буддисты России бережно хранят бесценное нравственное, духовное наследие предков, их самобытные устои и обычаи. Буддийские организации проводят большую, востребованную просветительскую, образовательную, благотворительную работу, заботятся о воспитании подрастающего поколения. Поддерживают участников специальной военной операции и их семьи", - говорится в телеграмме.
Путин отметил вклад буддистов в сохранение мира, согласия и взаимопонимания в обществе, в развитие межрелигиозного и межнационального диалога.
Кроме того, глава РФ поздравил с праздником главу Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо-ламу Аюшеева, главу буддистов Калмыкии Тензин Чойдака (Мутула Овьянова) и главу буддистов Республики Тыва Гелека Нацык-Доржу (Сергека Сарыглара).
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РелигияРоссияКитайРеспублика ТываИгорь МоргуловВладимир Путин
 
 
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