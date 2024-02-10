https://ria.ru/20240210/pozdravlenie-1926542074.html

Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю

Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю - РИА Новости, 10.02.2024

Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю

Президент России Владимир Путин поздравил буддистов РФ с Новым годом по лунному календарю и отметил, что они хранят духовное наследие предков, поддерживают... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T08:34

2024-02-10T08:34

2024-02-10T11:15

религия

россия

китай

республика тыва

игорь моргулов

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил буддистов РФ с Новым годом по лунному календарю и отметил, что они хранят духовное наследие предков, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи, соответственная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Чуньцзе, или Праздник весны, также известный как Китайский Новый год, наступил в ночь на 10 февраля. Согласно восточному календарю, начался год деревянного дракона. Как отметил в поздравлении по случаю праздника посол России в Китае Игорь Моргулов, в китайской культуре знак дракона символизирует счастливое предзнаменование, приносит процветание и удачу."Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца ... С удовлетворением отмечу, что буддисты России бережно хранят бесценное нравственное, духовное наследие предков, их самобытные устои и обычаи. Буддийские организации проводят большую, востребованную просветительскую, образовательную, благотворительную работу, заботятся о воспитании подрастающего поколения. Поддерживают участников специальной военной операции и их семьи", - говорится в телеграмме.Путин отметил вклад буддистов в сохранение мира, согласия и взаимопонимания в обществе, в развитие межрелигиозного и межнационального диалога.Кроме того, глава РФ поздравил с праздником главу Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо-ламу Аюшеева, главу буддистов Калмыкии Тензин Чойдака (Мутула Овьянова) и главу буддистов Республики Тыва Гелека Нацык-Доржу (Сергека Сарыглара).

https://ria.ru/20240210/buddiyskie-1926472831.html

https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790462.html

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россия, китай, республика тыва, игорь моргулов, владимир путин