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В Одессе получил повреждения объект инфраструктуры
В Одессе получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 10.02.2024
В Одессе получил повреждения объект инфраструктуры
Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил в Telegram-канале о повреждении объекта инфраструктуры в Одессе. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:17
2024-02-10T09:17
2024-02-10T09:20
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил в Telegram-канале о повреждении объекта инфраструктуры в Одессе. "К сожалению, поврежден объект и в припортовой зоне...", - сказал он в видео, опубликованном.
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Украина
В Одессе получил повреждения объект инфраструктуры
Глава общественного совета Братчук: в Одессе поврежден объект инфраструктуры