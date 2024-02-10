https://ria.ru/20240210/povrezhdeniya-1926546675.html

В Одессе получил повреждения объект инфраструктуры

В Одессе получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 10.02.2024

В Одессе получил повреждения объект инфраструктуры

Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил в Telegram-канале о повреждении объекта инфраструктуры в Одессе. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T09:17

2024-02-10T09:17

2024-02-10T09:20

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил в Telegram-канале о повреждении объекта инфраструктуры в Одессе. "К сожалению, поврежден объект и в припортовой зоне...", - сказал он в видео, опубликованном.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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