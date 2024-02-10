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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю - РИА Новости, 10.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю

Потери украинских войск за минувшую неделю (в период с 4 по 10 февраля) составили более 210 солдат, 4 бронированных машины, 4 артиллерийских орудия и одна РСЗО... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:57

2024-02-10T14:57

2024-02-10T15:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

пятихатки

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Потери украинских войск за минувшую неделю (в период с 4 по 10 февраля) составили более 210 солдат, 4 бронированных машины, 4 артиллерийских орудия и одна РСЗО "Град", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российских войск нанесли поражение живой силе и технике 128 горно-штурмовой, 33, 65, 118 механизированных бригад ВСУ, 3 бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка, Нестерянка, Пятихатки и Щербаки Запорожской области. Противник потерял более 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град", - говорится в сообщении.

пятихатки

запорожская область

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вооруженные силы украины, пятихатки, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область