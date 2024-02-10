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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю - РИА Новости, 10.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю
Потери украинских войск за минувшую неделю (в период с 4 по 10 февраля) составили более 210 солдат, 4 бронированных машины, 4 артиллерийских орудия и одна РСЗО... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:57
2024-02-10T14:57
2024-02-10T15:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
пятихатки
безопасность
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запорожская область
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Потери украинских войск за минувшую неделю (в период с 4 по 10 февраля) составили более 210 солдат, 4 бронированных машины, 4 артиллерийских орудия и одна РСЗО "Град", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российских войск нанесли поражение живой силе и технике 128 горно-штурмовой, 33, 65, 118 механизированных бригад ВСУ, 3 бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка, Нестерянка, Пятихатки и Щербаки Запорожской области. Противник потерял более 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град", - говорится в сообщении.
пятихатки
запорожская область
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вооруженные силы украины, пятихатки, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Пятихатки, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли более 210 военных на Запорожском направлении за неделю