https://ria.ru/20240210/pomosch-1926572335.html
Правительство одобрило предоставление дополнительной помощи новым регионам
Правительство одобрило предоставление дополнительной помощи новым регионам - РИА Новости, 10.02.2024
Правительство одобрило предоставление дополнительной помощи новым регионам
Правительство России одобрило распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T13:27
2024-02-10T13:27
2024-02-10T14:40
экономика
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
правительство рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, сообщается на сайте кабмина. "Проект распоряжения направлен на предоставление дополнительной финансовой помощи Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Запорожской и Херсонской областям. Решение Правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20240208/mishustin-1926180419.html
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луганская народная республика
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РИА Новости
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экономика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , правительство рф
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Правительство РФ
Правительство одобрило предоставление дополнительной помощи новым регионам
Правительство одобрило предоставление дополнительной помощи новым регионам РФ