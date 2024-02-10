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Экипажи БМП "Басурманин" ЦВО провели учебные бои на полигоне - РИА Новости, 10.02.2024
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Экипажи БМП "Басурманин" ЦВО провели учебные бои на полигоне
Экипажи БМП "Басурманин" ЦВО провели учебные бои на полигоне - РИА Новости, 10.02.2024
Экипажи БМП "Басурманин" ЦВО провели учебные бои на полигоне
Экипажи БМП "Басурманин" группировки войск "Центр" провели учебные бои в населенном пункте на полигоне в тыловой зоне спецоперации, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T05:11
2024-02-10T05:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Экипажи БМП "Басурманин" группировки войск "Центр" провели учебные бои в населенном пункте на полигоне в тыловой зоне спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Практические занятия по вождению и применению штатного вооружения боевой машины пехоты "Басурманин" в ходе захвата населенного пункта провели военнослужащие подразделений Центрального военного округа на одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. К занятиям, как отмечается, привлекались экипажи, сформированные из военнослужащих, заключивших первый контракт с Вооруженными силами Российской Федерации. Занятия с экипажами БМП "Басурманин" провели опытные инструкторы, имеющие богатый опыт выполнения боевых задач в составе передовых подразделений на различных направлениях СВО. "В ходе тренировки наводчики-операторы БМП "Басурманин" выполнили стрельбы из автоматической 30-миллиметровыой пушки 2А37 и танкового пулемета Калашникова на дистанции от 500 до 3,5 тысячи метров. Одновременно с операторами-наводчиками свои навыки оттачивали механики-водители и командиры боевых машин", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве рассказали, что в задачу экипажам ставилось подавление огнем штатного вооружения пулеметных точек противника при проведении штурмовых действий. Пока одна машина работала по цели, вторая прикрывала ее с трех сторон. Затем - после израсходования боекомплекта - первая БМП заняла позицию за укрытием и производила перезарядку, а вторая продолжила наносить огневое поражение по выявленным целям. В Минобороны подчеркнули, что инструкторский состав, а также обучаемые отмечают высокую мобильность, неприхотливость и огневую мощь БМП "Басурманин", а также ее удачную техническую архитектуру, позволяющую проводить техобслуживание в короткие сроки. Боевая машина пехоты "Басурманин" БМП-1АМ считается одним из лучших вариантов модернизации техники первого поколения. На машине вместо башни с 73-миллиметровой гладкоствольной пушкой "Гром" установлен боевой модуль с 30-миллиметровым стабилизированным автоматическим орудием, имеющим более совершенный комбинированный прицел. Для борьбы с бронированными объектами противника используется противотанковый ракетный комплекс "Метис", а система "Туча" позволяет устанавливать маскировочные аэрозольные завесы. Мощность двигателя БМП-1АМ составляет 300 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе - 65 километров в час. "Басурманин" способен преодолеть ров шириной 2,5 метра. Управляет техникой экипаж из трех человек, а в десантном отделении способны разместиться восемь военнослужащих.
https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926532167.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Экипажи БМП "Басурманин" ЦВО провели учебные бои на полигоне

Экипажи БМП "Басурманин" ЦВО провели учебные бои в населенном пункте на полигоне

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая машина пехоты БМП-1АМ "Басурманин" в зоне СВО
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ "Басурманин" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Экипажи БМП "Басурманин" группировки войск "Центр" провели учебные бои в населенном пункте на полигоне в тыловой зоне спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
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"Практические занятия по вождению и применению штатного вооружения боевой машины пехоты "Басурманин" в ходе захвата населенного пункта провели военнослужащие подразделений Центрального военного округа на одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
К занятиям, как отмечается, привлекались экипажи, сформированные из военнослужащих, заключивших первый контракт с Вооруженными силами Российской Федерации. Занятия с экипажами БМП "Басурманин" провели опытные инструкторы, имеющие богатый опыт выполнения боевых задач в составе передовых подразделений на различных направлениях СВО.
"В ходе тренировки наводчики-операторы БМП "Басурманин" выполнили стрельбы из автоматической 30-миллиметровыой пушки 2А37 и танкового пулемета Калашникова на дистанции от 500 до 3,5 тысячи метров. Одновременно с операторами-наводчиками свои навыки оттачивали механики-водители и командиры боевых машин", - сообщили в МО РФ.
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В оборонном ведомстве рассказали, что в задачу экипажам ставилось подавление огнем штатного вооружения пулеметных точек противника при проведении штурмовых действий. Пока одна машина работала по цели, вторая прикрывала ее с трех сторон. Затем - после израсходования боекомплекта - первая БМП заняла позицию за укрытием и производила перезарядку, а вторая продолжила наносить огневое поражение по выявленным целям. В Минобороны подчеркнули, что инструкторский состав, а также обучаемые отмечают высокую мобильность, неприхотливость и огневую мощь БМП "Басурманин", а также ее удачную техническую архитектуру, позволяющую проводить техобслуживание в короткие сроки.
Боевая машина пехоты "Басурманин" БМП-1АМ считается одним из лучших вариантов модернизации техники первого поколения. На машине вместо башни с 73-миллиметровой гладкоствольной пушкой "Гром" установлен боевой модуль с 30-миллиметровым стабилизированным автоматическим орудием, имеющим более совершенный комбинированный прицел. Для борьбы с бронированными объектами противника используется противотанковый ракетный комплекс "Метис", а система "Туча" позволяет устанавливать маскировочные аэрозольные завесы.
Мощность двигателя БМП-1АМ составляет 300 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе - 65 километров в час. "Басурманин" способен преодолеть ров шириной 2,5 метра. Управляет техникой экипаж из трех человек, а в десантном отделении способны разместиться восемь военнослужащих.
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