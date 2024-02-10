https://ria.ru/20240210/pokhischeniya-1926534795.html

"Айдар"* похитил более ста человек в ЛНР с 2014 года

"Айдар"* похитил более ста человек в ЛНР с 2014 года - РИА Новости, 10.02.2024

"Айдар"* похитил более ста человек в ЛНР с 2014 года

Боевики украинского батальона "Айдар"* с 2014 года похитили не менее 100 мирных жителей Старобельского и Новоайдарского районов в Донбассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T06:54

2024-02-10T06:54

2024-02-10T07:01

луганская народная республика

новоайдарский район

россия

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 10 фев - РИА Новости. Боевики украинского батальона "Айдар"* с 2014 года похитили не менее 100 мирных жителей Старобельского и Новоайдарского районов в Донбассе, сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР. "К нам попали уголовные дела, возбужденные против националистического батальона "Айдар"*. В основном здесь эпизоды, как мы видим: создание бандформирования, удержания незаконным путем людей, разбои, нападения, покушение на убийство, а также краденное оружие. В этих томах обвиняются (участники "Айдара"* - ред.) в насильственном удержании и похищении людей, за которых они требовали выкуп у близких родственников… Мы уже насчитали более 100 человек (пострадавших – ред.)", - рассказала представитель силовых структур ЛНР, демонстрируя уголовные дела против боевиков "Айдара"*.Согласно документам, преступники похищали как состоятельных, так и людей среднего достатка. В материалах уголовных дел подробно описаны обстоятельства похищений. "Похищали людей, держали в подвалах, выкупы (требовали – ред.), избивали, машины забирали. Да, они все, что хотели, то и делали с людьми", - рассказал РИА Новости один из пострадавших от действий националистического батальона. Другой пострадавший рассказал подробности его ограбления и похищения боевиками. "Они сказали, чтобы я стал на колени, с оружием, связали меня, сзади руки завязали… Связали жену, она лежала в постели. А сын начал кричать: "Что вы делаете?" Они схватили его и потащили в зал. Потом говорили: "Где деньги? Выколи ему глаза, чтобы он что-то сказал", - рассказал один из пострадавших. По словам представителей силовых структур, часть фигурирующих в делах пострадавших уже мертвы, часть до сих пор боится свидетельствовать против "Айдара"*, несмотря на то что территория Старобельского и Новоайдарского районов с 2022 года находятся под контролем ЛНР.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231212/prigovor-1915257296.html

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луганская народная республика, новоайдарский район, россия, происшествия, украина, вооруженные силы украины