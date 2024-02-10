https://ria.ru/20240210/pogoda-1926554671.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 10.02.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность, без осадков и до минус 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T10:17

2024-02-10T10:17

2024-02-10T10:17

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу условия погоды в Москве будет формировать антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков. "В Москве минус 9-11 градусов, в Подмосковье минус 8-13 градусов", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, и к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20240209/pogoda-1926440669.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус