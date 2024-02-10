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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 10.02.2024
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10:17 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/pogoda-1926554671.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 10.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до минус 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T10:17
2024-02-10T10:17
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу условия погоды в Москве будет формировать антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков. "В Москве минус 9-11 градусов, в Подмосковье минус 8-13 градусов", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, и к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается переменная облачность и до минус 11

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 11 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в субботу условия погоды в Москве будет формировать антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков.
"В Москве минус 9-11 градусов, в Подмосковье минус 8-13 градусов", - сказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, и к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
Последствия ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Синоптик рассказал о погоде в понедельник в Москве
9 февраля, 15:22
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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