https://ria.ru/20240210/plen-1926585253.html

Около 40 украинских военных сдались в плен за неделю

Около 40 украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 10.02.2024

Около 40 украинских военных сдались в плен за неделю

В течение недели в плен российским войскам сдались 36 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T15:09

2024-02-10T15:09

2024-02-10T15:24

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В течение недели в плен российским войскам сдались 36 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России."В течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих", — говорится в сводке министерства.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, россия