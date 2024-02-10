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Около 40 украинских военных сдались в плен за неделю
Около 40 украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 10.02.2024
Около 40 украинских военных сдались в плен за неделю
В течение недели в плен российским войскам сдались 36 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T15:09
2024-02-10T15:09
2024-02-10T15:24
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В течение недели в плен российским войскам сдались 36 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России."В течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих", — говорится в сводке министерства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
Около 40 украинских военных сдались в плен за неделю
Минобороны России: 36 украинских военных сдались в плен за неделю