https://ria.ru/20240210/obstrel-1926571634.html

ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР

ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР - РИА Новости, 10.02.2024

ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР

Минувшей ночью ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР, повреждены частные дома, пострадавших нет, сообщила глава Белокуракинского муниципального района Ольга РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T13:17

2024-02-10T13:17

2024-02-10T13:18

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg

ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Минувшей ночью ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР, повреждены частные дома, пострадавших нет, сообщила глава Белокуракинского муниципального района Ольга Кучерявая в Telegram-канале. "Сегодня ночью ВСУ обстреляли поселок Белокуракино. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО HIMARS американского производства. Попадание было в жилой частный сектор, повреждены частные домовладения. ...к счастью, никто из граждан не пострадал", - сказала Кучерявая. Она добавила, что вместе с сотрудниками администрации Белокуракинского муниципального округа выехала на место. Они провели первичный осмотр, зафиксировали повреждения. Глава округа заявила, взяла под личный контроль оказание помощи жителям, чьи дома повреждены от удара ВСУ.

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия