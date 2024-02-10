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ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР - РИА Новости, 10.02.2024
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13:17 10.02.2024 (обновлено: 13:18 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/obstrel-1926571634.html
ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР
ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР - РИА Новости, 10.02.2024
ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР
Минувшей ночью ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР, повреждены частные дома, пострадавших нет, сообщила глава Белокуракинского муниципального района Ольга РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T13:17
2024-02-10T13:18
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Минувшей ночью ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР, повреждены частные дома, пострадавших нет, сообщила глава Белокуракинского муниципального района Ольга Кучерявая в Telegram-канале. "Сегодня ночью ВСУ обстреляли поселок Белокуракино. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО HIMARS американского производства. Попадание было в жилой частный сектор, повреждены частные домовладения. ...к счастью, никто из граждан не пострадал", - сказала Кучерявая. Она добавила, что вместе с сотрудниками администрации Белокуракинского муниципального округа выехала на место. Они провели первичный осмотр, зафиксировали повреждения. Глава округа заявила, взяла под личный контроль оказание помощи жителям, чьи дома повреждены от удара ВСУ.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР

Власти сообщили о повреждении домов при обстреле ВСУ поселка Белокуракино в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов
Осколки украинских снарядов - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Минувшей ночью ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР, повреждены частные дома, пострадавших нет, сообщила глава Белокуракинского муниципального района Ольга Кучерявая в Telegram-канале.
«
"Сегодня ночью ВСУ обстреляли поселок Белокуракино. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО HIMARS американского производства. Попадание было в жилой частный сектор, повреждены частные домовладения. ...к счастью, никто из граждан не пострадал", - сказала Кучерявая.
Она добавила, что вместе с сотрудниками администрации Белокуракинского муниципального округа выехала на место. Они провели первичный осмотр, зафиксировали повреждения.
Глава округа заявила, взяла под личный контроль оказание помощи жителям, чьи дома повреждены от удара ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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