https://ria.ru/20240210/obstrel-1926571634.html
ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР
ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР - РИА Новости, 10.02.2024
ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР
Минувшей ночью ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР, повреждены частные дома, пострадавших нет, сообщила глава Белокуракинского муниципального района Ольга РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T13:17
2024-02-10T13:17
2024-02-10T13:18
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg
ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Минувшей ночью ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР, повреждены частные дома, пострадавших нет, сообщила глава Белокуракинского муниципального района Ольга Кучерявая в Telegram-канале. "Сегодня ночью ВСУ обстреляли поселок Белокуракино. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО HIMARS американского производства. Попадание было в жилой частный сектор, повреждены частные домовладения. ...к счастью, никто из граждан не пострадал", - сказала Кучерявая. Она добавила, что вместе с сотрудниками администрации Белокуракинского муниципального округа выехала на место. Они провели первичный осмотр, зафиксировали повреждения. Глава округа заявила, взяла под личный контроль оказание помощи жителям, чьи дома повреждены от удара ВСУ.
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcd24635dab0dc43bc4e72a3e3cecfe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли поселок Белокуракино в ЛНР
Власти сообщили о повреждении домов при обстреле ВСУ поселка Белокуракино в ЛНР