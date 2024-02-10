https://ria.ru/20240210/obstrel-1926551483.html

ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области за сутки

ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области за сутки - РИА Новости, 10.02.2024

ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области за сутки

Украинские военные за последние сутки выпустили по четырем приграничном районам Белгородской области 14 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T09:53

2024-02-10T09:53

2024-02-10T09:53

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки выпустили по четырем приграничном районам Белгородской области 14 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу в своем Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 9 февраля. По четырем районам было выпущено 14 снарядов из артиллерии. Кроме того, украинский дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет. С начала февраля это самое низкое число обстрелов. "В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли хутор Дубровка - зафиксировано 5 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе под минометный обстрел попало село Тишанка - установлено 4 прилета", - написал Гладков. По данным главы области, в Грайворонском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено 3 минометных снаряда. В селе Дроновка дрон-камикадзе атаковал гражданский грузовик.⠀ "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240208/sbili-1926239104.html

https://ria.ru/20240208/dron-1926190570.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков