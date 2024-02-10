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ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области за сутки - РИА Новости, 10.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:53 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/obstrel-1926551483.html
ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области за сутки
ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области за сутки - РИА Новости, 10.02.2024
ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области за сутки
Украинские военные за последние сутки выпустили по четырем приграничном районам Белгородской области 14 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:53
2024-02-10T09:53
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки выпустили по четырем приграничном районам Белгородской области 14 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В субботу в своем Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 9 февраля. По четырем районам было выпущено 14 снарядов из артиллерии. Кроме того, украинский дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет. С начала февраля это самое низкое число обстрелов. "В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли хутор Дубровка - зафиксировано 5 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе под минометный обстрел попало село Тишанка - установлено 4 прилета", - написал Гладков. По данным главы области, в Грайворонском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено 3 минометных снаряда. В селе Дроновка дрон-камикадзе атаковал гражданский грузовик.⠀ "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240208/sbili-1926239104.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ выпустили за сутки 14 снарядов по Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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БЕЛГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки выпустили по четырем приграничном районам Белгородской области 14 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу в своем Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 9 февраля. По четырем районам было выпущено 14 снарядов из артиллерии. Кроме того, украинский дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет. С начала февраля это самое низкое число обстрелов.
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"В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли хутор Дубровка - зафиксировано 5 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе под минометный обстрел попало село Тишанка - установлено 4 прилета", - написал Гладков.
По данным главы области, в Грайворонском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено 3 минометных снаряда. В селе Дроновка дрон-камикадзе атаковал гражданский грузовик.⠀
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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