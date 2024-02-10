https://ria.ru/20240210/obrushenie-1926605866.html

В Адыгее ребенок пострадал при частичном обрушении потолка в школе

В Адыгее ребенок пострадал при частичном обрушении потолка в школе - РИА Новости, 10.02.2024

В Адыгее ребенок пострадал при частичном обрушении потолка в школе

Потолок обрушился во время урока в школе №25 в адыгейском поселке Энем, один ребёнок был травмирован, сообщили в СУСК РФ республики. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T17:56

2024-02-10T17:56

2024-02-10T19:25

происшествия

россия

тахтамукайский район

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КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Потолок обрушился во время урока в школе №25 в адыгейском поселке Энем, один ребёнок был травмирован, сообщили в СУСК РФ республики. Следователи проверят сообщение о том, что во время урока в школе №25 поселка Энем Тахтамукайского района "частично обрушился потолок". Отмечается, что один ребенок получил травму, ему потребовалась медицинская помощь. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, в обязанности которых входит организация безопасного образовательного процесса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240209/sobaki-1926369465.html

россия

тахтамукайский район

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происшествия, россия, тахтамукайский район