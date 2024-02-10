Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее ребенок пострадал при частичном обрушении потолка в школе - РИА Новости, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 10.02.2024 (обновлено: 19:25 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/obrushenie-1926605866.html
В Адыгее ребенок пострадал при частичном обрушении потолка в школе
В Адыгее ребенок пострадал при частичном обрушении потолка в школе - РИА Новости, 10.02.2024
В Адыгее ребенок пострадал при частичном обрушении потолка в школе
Потолок обрушился во время урока в школе №25 в адыгейском поселке Энем, один ребёнок был травмирован, сообщили в СУСК РФ республики. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T17:56
2024-02-10T19:25
происшествия
россия
тахтамукайский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926606164_0:325:720:730_1920x0_80_0_0_08379c12220dc3cfe75f06d5d833a55f.jpg
КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Потолок обрушился во время урока в школе №25 в адыгейском поселке Энем, один ребёнок был травмирован, сообщили в СУСК РФ республики. Следователи проверят сообщение о том, что во время урока в школе №25 поселка Энем Тахтамукайского района "частично обрушился потолок". Отмечается, что один ребенок получил травму, ему потребовалась медицинская помощь. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, в обязанности которых входит организация безопасного образовательного процесса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240209/sobaki-1926369465.html
россия
тахтамукайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926606164_0:257:720:797_1920x0_80_0_0_ace25cd6e876576b8344bcd495d52009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тахтамукайский район
Происшествия, Россия, Тахтамукайский район
В Адыгее ребенок пострадал при частичном обрушении потолка в школе

СК: в Адыгее ребенок пострадал при частичном обрушении потолка в школе

© Фото : Типичный Энем/TelegramМесто обрушения потолка в средней школе поселка Энем в республике Адыгея. 10 февраля 2024
Место обрушения потолка в средней школе поселка Энем в республике Адыгея. 10 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Фото : Типичный Энем/Telegram
Место обрушения потолка в средней школе поселка Энем в республике Адыгея. 10 февраля 2024
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Потолок обрушился во время урока в школе №25 в адыгейском поселке Энем, один ребёнок был травмирован, сообщили в СУСК РФ республики.
Следователи проверят сообщение о том, что во время урока в школе №25 поселка Энем Тахтамукайского района "частично обрушился потолок". Отмечается, что один ребенок получил травму, ему потребовалась медицинская помощь.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, в обязанности которых входит организация безопасного образовательного процесса", - говорится в сообщении.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Приангарье стая собак набросилась на ребенка
9 февраля, 10:50
 
ПроисшествияРоссияТахтамукайский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала