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"Даже и не снилось". Решение Путина по Украине вызвало восхищение в Польше - РИА Новости, 10.02.2024
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02:45 10.02.2024 (обновлено: 12:41 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/nenavist-1926526230.html
"Даже и не снилось". Решение Путина по Украине вызвало восхищение в Польше
"Даже и не снилось". Решение Путина по Украине вызвало восхищение в Польше - РИА Новости, 10.02.2024
"Даже и не снилось". Решение Путина по Украине вызвало восхищение в Польше
Поляков поглотила слепая ненависть к России, из-за которой они не способны адекватно оценивать решения Москвы, заявил экс-депутат сейма и Европарламента Януш... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T02:45
2024-02-10T12:41
в мире
польша
россия
украина
республика крым
владимир путин
януш корвин-микке
виктор ющенко
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Поляков поглотила слепая ненависть к России, из-за которой они не способны адекватно оценивать решения Москвы, заявил экс-депутат сейма и Европарламента Януш Корвин-Микке в статье для газеты Myśl Polska."У поляков ненависть к России отнимает способность не только логически мыслить, но и воспринимать очевидные факты", — уверен политик.По мнению бывшего депутата, Польша совершила очевидную глупость, поддержав в свое время президента Украины Виктора Ющенко. Поляки были готовы стерпеть ярого антипольского политика, если он выступал против России.Политик также осудил отношение поляков к решению Владимира Путина защитить население Крыма от неизбежного украинского вторжения в 2014 году. Он считает, что у российского лидера не было другого выбора, кроме как предотвратить трагедию. Столь неадекватная ненависть поляков "даже не снилась" России, уверен Корвин-Микке."Русские относятся к нам, как к собачке, лающей на слона и по команде США справляющей нужду ему на ноги", — признал экс-депутат.В среду чрезвычайный и полномочный посол в Польше Сергей Андреев рассказал в интервью РИА Новости, что россиянам не следует ожидать изменений во внешнеполитическом курсе Варшавы. По его словам, польские элиты и СМИ нагнетают в стране атмосферу "русофобии, «охоты на ведьм», шпиономании".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240203/zaschita-1925162473.html
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в мире, польша, россия, украина, республика крым, владимир путин, януш корвин-микке, виктор ющенко
В мире, Польша, Россия, Украина, Республика Крым, Владимир Путин, Януш Корвин-Микке, Виктор Ющенко
"Даже и не снилось". Решение Путина по Украине вызвало восхищение в Польше

Экс-депутат Корвин-Микке заявил, что русофобия лишила поляков здравого мышления

© Depositphotos.com / rognarВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Depositphotos.com / rognar
Варшава. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Поляков поглотила слепая ненависть к России, из-за которой они не способны адекватно оценивать решения Москвы, заявил экс-депутат сейма и Европарламента Януш Корвин-Микке в статье для газеты Myśl Polska.
«
"У поляков ненависть к России отнимает способность не только логически мыслить, но и воспринимать очевидные факты", — уверен политик.
По мнению бывшего депутата, Польша совершила очевидную глупость, поддержав в свое время президента Украины Виктора Ющенко. Поляки были готовы стерпеть ярого антипольского политика, если он выступал против России.
Политик также осудил отношение поляков к решению Владимира Путина защитить население Крыма от неизбежного украинского вторжения в 2014 году. Он считает, что у российского лидера не было другого выбора, кроме как предотвратить трагедию. Столь неадекватная ненависть поляков "даже не снилась" России, уверен Корвин-Микке.
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"Начать переговоры". Поляки выступили с радикальным требованием по Украине
3 февраля, 06:18
"Русские относятся к нам, как к собачке, лающей на слона и по команде США справляющей нужду ему на ноги", — признал экс-депутат.
В среду чрезвычайный и полномочный посол в Польше Сергей Андреев рассказал в интервью РИА Новости, что россиянам не следует ожидать изменений во внешнеполитическом курсе Варшавы. По его словам, польские элиты и СМИ нагнетают в стране атмосферу "русофобии, «охоты на ведьм», шпиономании".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
В Польше заявили о желании начать "ядерный армагеддон" с Россией
20 января, 03:13
 
В миреПольшаРоссияУкраинаРеспублика КрымВладимир ПутинЯнуш Корвин-МиккеВиктор Ющенко
 
 
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