"Даже и не снилось". Решение Путина по Украине вызвало восхищение в Польше
Экс-депутат Корвин-Микке заявил, что русофобия лишила поляков здравого мышления
© Depositphotos.com / rognarВаршава
© Depositphotos.com / rognar
Варшава. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Поляков поглотила слепая ненависть к России, из-за которой они не способны адекватно оценивать решения Москвы, заявил экс-депутат сейма и Европарламента Януш Корвин-Микке в статье для газеты Myśl Polska.
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"У поляков ненависть к России отнимает способность не только логически мыслить, но и воспринимать очевидные факты", — уверен политик.
По мнению бывшего депутата, Польша совершила очевидную глупость, поддержав в свое время президента Украины Виктора Ющенко. Поляки были готовы стерпеть ярого антипольского политика, если он выступал против России.
Политик также осудил отношение поляков к решению Владимира Путина защитить население Крыма от неизбежного украинского вторжения в 2014 году. Он считает, что у российского лидера не было другого выбора, кроме как предотвратить трагедию. Столь неадекватная ненависть поляков "даже не снилась" России, уверен Корвин-Микке.
"Русские относятся к нам, как к собачке, лающей на слона и по команде США справляющей нужду ему на ноги", — признал экс-депутат.
В среду чрезвычайный и полномочный посол в Польше Сергей Андреев рассказал в интервью РИА Новости, что россиянам не следует ожидать изменений во внешнеполитическом курсе Варшавы. По его словам, польские элиты и СМИ нагнетают в стране атмосферу "русофобии, «охоты на ведьм», шпиономании".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
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