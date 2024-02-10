https://ria.ru/20240210/nenavist-1926526230.html

"Даже и не снилось". Решение Путина по Украине вызвало восхищение в Польше

"Даже и не снилось". Решение Путина по Украине вызвало восхищение в Польше - РИА Новости, 10.02.2024

"Даже и не снилось". Решение Путина по Украине вызвало восхищение в Польше

Поляков поглотила слепая ненависть к России, из-за которой они не способны адекватно оценивать решения Москвы, заявил экс-депутат сейма и Европарламента Януш... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T02:45

2024-02-10T02:45

2024-02-10T12:41

в мире

польша

россия

украина

республика крым

владимир путин

януш корвин-микке

виктор ющенко

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Поляков поглотила слепая ненависть к России, из-за которой они не способны адекватно оценивать решения Москвы, заявил экс-депутат сейма и Европарламента Януш Корвин-Микке в статье для газеты Myśl Polska."У поляков ненависть к России отнимает способность не только логически мыслить, но и воспринимать очевидные факты", — уверен политик.По мнению бывшего депутата, Польша совершила очевидную глупость, поддержав в свое время президента Украины Виктора Ющенко. Поляки были готовы стерпеть ярого антипольского политика, если он выступал против России.Политик также осудил отношение поляков к решению Владимира Путина защитить население Крыма от неизбежного украинского вторжения в 2014 году. Он считает, что у российского лидера не было другого выбора, кроме как предотвратить трагедию. Столь неадекватная ненависть поляков "даже не снилась" России, уверен Корвин-Микке."Русские относятся к нам, как к собачке, лающей на слона и по команде США справляющей нужду ему на ноги", — признал экс-депутат.В среду чрезвычайный и полномочный посол в Польше Сергей Андреев рассказал в интервью РИА Новости, что россиянам не следует ожидать изменений во внешнеполитическом курсе Варшавы. По его словам, польские элиты и СМИ нагнетают в стране атмосферу "русофобии, «охоты на ведьм», шпиономании".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240203/zaschita-1925162473.html

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польша

россия

украина

республика крым

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в мире, польша, россия, украина, республика крым, владимир путин, януш корвин-микке, виктор ющенко