https://ria.ru/20240210/napadenie-1926621815.html

В Ростове-на-Дону мужчина напал на двух девочек

В Ростове-на-Дону мужчина напал на двух девочек - РИА Новости, 10.02.2024

В Ростове-на-Дону мужчина напал на двух девочек

Попытка нападения на детей вновь совершена в Ростове-на-Дону, мужчина попытался применить насилие к двум несовершеннолетним девочкам, полиция ищет нападавшего,... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T20:42

2024-02-10T20:42

2024-02-10T20:42

происшествия

ростов-на-дону

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев - РИА Новости. Попытка нападения на детей вновь совершена в Ростове-на-Дону, мужчина попытался применить насилие к двум несовершеннолетним девочкам, полиция ищет нападавшего, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области. "В отдел полиции… поступило сообщение местной жительницы о том, что неизвестный гражданин следовал за двумя детьми в подъезд многоквартирного дома, расположенного на улице Брестской города Ростова-на-Дону, предварительно поджидав девочек у входа. Войдя в подъезд, он попытался применить насилие к несовершеннолетним, девочки закричали, вследствие чего он испугался и убежал", - говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД РФ. Уточняется, что в настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию нападавшего и выясняют все обстоятельства инцидента. Это уже второе нападение на детей, совершенное в Ростове-на-Дону на этой неделе: в пятницу сообщалось, что арестован ранее судимый за педофилию мужчина, который 7 февраля преследовал двух маленьких девочек в Ростове-на-Дону. Он шел за школьницей и пытался пройти за ней в подъезд многоэтажного дома на улице Орбитальная 70/2, но его спугнул местный житель. Еще одна несовершеннолетняя успела забежать в свою квартиру, скрывшись от преследователя. Благодаря видеозаписи с изображением мужчины, которая получила распространение в соцсетях, и действиям неравнодушных граждан, злоумышленник был задержан полицией у себя дома.

https://ria.ru/20231204/pedofil-1913655349.html

https://ria.ru/20230814/shkolnitsa-1890080594.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область