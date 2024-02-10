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Собянин: 785 улиц в разных районах Москвы преобразят в 2024 году
Собянин: 785 улиц в разных районах Москвы преобразят в 2024 году - РИА Новости, 12.02.2024
Собянин: 785 улиц в разных районах Москвы преобразят в 2024 году
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 785 улиц в разных районах столицы преобразят в 2024 году в формате "от дома до дома", такие масштабные работы проводятся... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-10T12:05
2024-02-10T12:05
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 785 улиц в разных районах столицы преобразят в 2024 году в формате "от дома до дома", такие масштабные работы проводятся в городе впервые. "Приведём в порядок 785 улиц в разных районах Москвы. В этом году работы такого масштаба будут проходить в столице впервые. Формат "от дома до дома" - это преображение городской среды за счёт благоустройства территории от здания на одной стороне улицы до здания на другой стороне", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что специалисты обновят дорожные полотна, обустроят удобные подходы к жилым кварталам, новые пешеходные переходы, современные остановочные павильоны, стеллы пешеходной навигации и проведут озеленение мест для отдыха со скамейками. Таким образом, будут преображены Комсомольский и Нахимовский проспекты, улицы Академика Королёва и Авиамоторная, набережные реки Яузы и другие. "Всего до 2028 года планируем привести в порядок в этом формате 3711 улиц в старых границах Москвы", - добавил мэр.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 785 улиц в разных районах столицы преобразят в 2024 году в формате "от дома до дома", такие масштабные работы проводятся в городе впервые.
"Приведём в порядок 785 улиц в разных районах Москвы
. В этом году работы такого масштаба будут проходить в столице впервые. Формат "от дома до дома" - это преображение городской среды за счёт благоустройства территории от здания на одной стороне улицы до здания на другой стороне", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Еще два участка парка "Яуза" благоустроят в Москве
Он уточнил, что специалисты обновят дорожные полотна, обустроят удобные подходы к жилым кварталам, новые пешеходные переходы, современные остановочные павильоны, стеллы пешеходной навигации и проведут озеленение мест для отдыха со скамейками. Таким образом, будут преображены Комсомольский и Нахимовский проспекты, улицы Академика Королёва и Авиамоторная, набережные реки Яузы и другие.
"Всего до 2028 года планируем привести в порядок в этом формате 3711 улиц в старых границах Москвы", - добавил мэр.