https://ria.ru/20240210/moskva-1926837578.html

Собянин: 785 улиц в разных районах Москвы преобразят в 2024 году

Собянин: 785 улиц в разных районах Москвы преобразят в 2024 году - РИА Новости, 12.02.2024

Собянин: 785 улиц в разных районах Москвы преобразят в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 785 улиц в разных районах столицы преобразят в 2024 году в формате "от дома до дома", такие масштабные работы проводятся... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-10T12:05

2024-02-10T12:05

2024-02-12T13:35

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москва

городское хозяйство москвы

сергей собянин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 785 улиц в разных районах столицы преобразят в 2024 году в формате "от дома до дома", такие масштабные работы проводятся в городе впервые. "Приведём в порядок 785 улиц в разных районах Москвы. В этом году работы такого масштаба будут проходить в столице впервые. Формат "от дома до дома" - это преображение городской среды за счёт благоустройства территории от здания на одной стороне улицы до здания на другой стороне", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что специалисты обновят дорожные полотна, обустроят удобные подходы к жилым кварталам, новые пешеходные переходы, современные остановочные павильоны, стеллы пешеходной навигации и проведут озеленение мест для отдыха со скамейками. Таким образом, будут преображены Комсомольский и Нахимовский проспекты, улицы Академика Королёва и Авиамоторная, набережные реки Яузы и другие. "Всего до 2028 года планируем привести в порядок в этом формате 3711 улиц в старых границах Москвы", - добавил мэр.

https://realty.ria.ru/20240209/yauza-1926456104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, сергей собянин