https://ria.ru/20240210/moskva-1926570747.html

Световые новогодние конструкции будут украшать Москву до весны

Световые новогодние конструкции будут украшать Москву до весны - РИА Новости, 10.02.2024

Световые новогодние конструкции будут украшать Москву до весны

Световые элементы и декоративные конструкции, установленные в столице в преддверии новогодних праздников, будут украшать ее до весны, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T13:14

2024-02-10T13:14

2024-02-10T13:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918183262_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_397e23167c55610d8ea00f2efe1af3f1.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Световые элементы и декоративные конструкции, установленные в столице в преддверии новогодних праздников, будут украшать ее до весны, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В середине января убрали более 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах, площадях, в парках и скверах световые украшения, всего более 4 тысяч. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что дополнительно к китайскому Новому году в городе разместили или передекорировали 74 декоративные конструкции. "В Камергерском переулке "звездное небо" дополнили традиционными красными китайскими фонариками, на опорах освещения разместили световые консоли в виде свитков с надписями "С Новым годом". Передекорировали световые арки в Камергерском переулке со стороны Тверской улицы и на Тверской площади, с обеих сторон Камергерского переулка поставили небольшие световые арки в виде сакуры и дракона", - рассказал Бирюков. Он также отметил, что световой тоннель на Тверском бульваре украсили в соответствии с праздником и присоединили к нему дополнительные участки - теперь его длина составляет 160 метров. Входную группу Московского зоопарка и павильон с пандами украсили китайские фонарики и лайтбоксы с поздравлениями. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние годы в Москве был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.

https://ria.ru/20240210/moskva-1926569486.html

https://ria.ru/20240209/festival-1926488986.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков