https://ria.ru/20240210/moskva-1926570747.html
Световые новогодние конструкции будут украшать Москву до весны
Световые новогодние конструкции будут украшать Москву до весны - РИА Новости, 10.02.2024
Световые новогодние конструкции будут украшать Москву до весны
Световые элементы и декоративные конструкции, установленные в столице в преддверии новогодних праздников, будут украшать ее до весны, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T13:14
2024-02-10T13:14
2024-02-10T13:14
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Световые элементы и декоративные конструкции, установленные в столице в преддверии новогодних праздников, будут украшать ее до весны, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В середине января убрали более 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах, площадях, в парках и скверах световые украшения, всего более 4 тысяч. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что дополнительно к китайскому Новому году в городе разместили или передекорировали 74 декоративные конструкции. "В Камергерском переулке "звездное небо" дополнили традиционными красными китайскими фонариками, на опорах освещения разместили световые консоли в виде свитков с надписями "С Новым годом". Передекорировали световые арки в Камергерском переулке со стороны Тверской улицы и на Тверской площади, с обеих сторон Камергерского переулка поставили небольшие световые арки в виде сакуры и дракона", - рассказал Бирюков. Он также отметил, что световой тоннель на Тверском бульваре украсили в соответствии с праздником и присоединили к нему дополнительные участки - теперь его длина составляет 160 метров. Входную группу Московского зоопарка и павильон с пандами украсили китайские фонарики и лайтбоксы с поздравлениями. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние годы в Москве был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Световые новогодние конструкции будут украшать Москву до весны
Бирюков: световые новогодние конструкции будут украшать Москву до весны
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Световые элементы и декоративные конструкции, установленные в столице в преддверии новогодних праздников, будут украшать ее до весны, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В середине января убрали более 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах, площадях, в парках и скверах световые украшения, всего более 4 тысяч. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что дополнительно к китайскому Новому году в городе разместили или передекорировали 74 декоративные конструкции.
"В Камергерском переулке "звездное небо" дополнили традиционными красными китайскими фонариками, на опорах освещения разместили световые консоли в виде свитков с надписями "С Новым годом". Передекорировали световые арки в Камергерском переулке со стороны Тверской улицы и на Тверской площади, с обеих сторон Камергерского переулка поставили небольшие световые арки в виде сакуры и дракона", - рассказал Бирюков.
Он также отметил, что световой тоннель на Тверском бульваре украсили в соответствии с праздником и присоединили к нему дополнительные участки - теперь его длина составляет 160 метров. Входную группу Московского зоопарка
и павильон с пандами украсили китайские фонарики и лайтбоксы с поздравлениями.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние годы в Москве был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
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