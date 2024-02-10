https://ria.ru/20240210/moskva-1926570079.html

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада - РИА Новости, 10.02.2024

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T13:03

2024-02-10T13:03

2024-02-10T13:03

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20240208/moskva-1926152619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва