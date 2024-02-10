https://ria.ru/20240210/moskva-1926570079.html
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада - РИА Новости, 10.02.2024
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T13:03
2024-02-10T13:03
2024-02-10T13:03
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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"Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
За полтора суток в отдельных районах Москвы прирост снега составил до 23 см