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Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада - РИА Новости, 10.02.2024
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13:03 10.02.2024
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Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада - РИА Новости, 10.02.2024
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T13:03
2024-02-10T13:03
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди переходят улицу во время снегопада в Москве
Люди переходят улицу во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Люди переходят улицу во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
Сотрудники коммунальной службы убирают снег на Манежной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
За полтора суток в отдельных районах Москвы прирост снега составил до 23 см
8 февраля, 13:32
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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