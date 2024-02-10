https://ria.ru/20240210/moskva-1926569486.html

В Москве тестируют новый формат светофоров

В Москве тестируют новый формат светофоров - РИА Новости, 10.02.2024

В Москве тестируют новый формат светофоров

В Москве тестируют новый светофор, у которого сигнал с изображением пешехода и стрелкой поворота будет в секции желтого света, сообщил департамент транспорта... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T12:59

2024-02-10T12:59

2024-02-10T12:59

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

общество

максим ликсутов

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Москве тестируют новый светофор, у которого сигнал с изображением пешехода и стрелкой поворота будет в секции желтого света, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "ЦОДД тестирует новый формат светофоров с совмещенной фазой... Белый сигнал с изображением пешехода и стрелкой поворота перенесли в секцию желтого света", - сообщает ведомство со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Отмечается, что проверят теорию, будут ли водители лучше воспринимать сигнал и станут ли внимательнее при повороте. Кроме того, уже подтверждено, что светофор без дополнительных секций стал легче и эстетичнее. По словам Ликсутова, Москва первой из городов в России начала применять светофоры, которые разрешают одновременное движение пешеходов и автомобилистов. В столице они установлены уже по 245 адресам.

https://ria.ru/20240120/biometriya-1922497353.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, центр организации дорожного движения (цодд), общество, максим ликсутов