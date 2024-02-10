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В Москве тестируют новый формат светофоров - РИА Новости, 10.02.2024
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12:59 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/moskva-1926569486.html
В Москве тестируют новый формат светофоров
В Москве тестируют новый формат светофоров - РИА Новости, 10.02.2024
В Москве тестируют новый формат светофоров
В Москве тестируют новый светофор, у которого сигнал с изображением пешехода и стрелкой поворота будет в секции желтого света, сообщил департамент транспорта... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T12:59
2024-02-10T12:59
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
общество
максим ликсутов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Москве тестируют новый светофор, у которого сигнал с изображением пешехода и стрелкой поворота будет в секции желтого света, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "ЦОДД тестирует новый формат светофоров с совмещенной фазой... Белый сигнал с изображением пешехода и стрелкой поворота перенесли в секцию желтого света", - сообщает ведомство со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Отмечается, что проверят теорию, будут ли водители лучше воспринимать сигнал и станут ли внимательнее при повороте. Кроме того, уже подтверждено, что светофор без дополнительных секций стал легче и эстетичнее. По словам Ликсутова, Москва первой из городов в России начала применять светофоры, которые разрешают одновременное движение пешеходов и автомобилистов. В столице они установлены уже по 245 адресам.
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москва, центр организации дорожного движения (цодд), общество, максим ликсутов
Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Общество, Максим Ликсутов
В Москве тестируют новый формат светофоров

В Москве ЦОДД тестирует новый формат светофоров с совмещенной фазой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНовый светофор с совмещенной фазой, разрешающий одновременное движение пешеходов и автомобилей, которые совершают поворот
Новый светофор с совмещенной фазой, разрешающий одновременное движение пешеходов и автомобилей, которые совершают поворот - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Новый светофор с совмещенной фазой, разрешающий одновременное движение пешеходов и автомобилей, которые совершают поворот. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Москве тестируют новый светофор, у которого сигнал с изображением пешехода и стрелкой поворота будет в секции желтого света, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
"ЦОДД тестирует новый формат светофоров с совмещенной фазой... Белый сигнал с изображением пешехода и стрелкой поворота перенесли в секцию желтого света", - сообщает ведомство со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что проверят теорию, будут ли водители лучше воспринимать сигнал и станут ли внимательнее при повороте. Кроме того, уже подтверждено, что светофор без дополнительных секций стал легче и эстетичнее.
По словам Ликсутова, Москва первой из городов в России начала применять светофоры, которые разрешают одновременное движение пешеходов и автомобилистов. В столице они установлены уже по 245 адресам.
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20 января, 13:27
 
МоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)ОбществоМаксим Ликсутов
 
 
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