https://ria.ru/20240210/moskva-1926569486.html
В Москве тестируют новый формат светофоров
В Москве тестируют новый формат светофоров - РИА Новости, 10.02.2024
В Москве тестируют новый формат светофоров
В Москве тестируют новый светофор, у которого сигнал с изображением пешехода и стрелкой поворота будет в секции желтого света, сообщил департамент транспорта... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T12:59
2024-02-10T12:59
2024-02-10T12:59
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
общество
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736466615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b18b10b864b0e8b5242f64e8d40091a3.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Москве тестируют новый светофор, у которого сигнал с изображением пешехода и стрелкой поворота будет в секции желтого света, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "ЦОДД тестирует новый формат светофоров с совмещенной фазой... Белый сигнал с изображением пешехода и стрелкой поворота перенесли в секцию желтого света", - сообщает ведомство со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Отмечается, что проверят теорию, будут ли водители лучше воспринимать сигнал и станут ли внимательнее при повороте. Кроме того, уже подтверждено, что светофор без дополнительных секций стал легче и эстетичнее. По словам Ликсутова, Москва первой из городов в России начала применять светофоры, которые разрешают одновременное движение пешеходов и автомобилистов. В столице они установлены уже по 245 адресам.
https://ria.ru/20240120/biometriya-1922497353.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736466615_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_10959f5e66337c90ad910f793125b883.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, центр организации дорожного движения (цодд), общество, максим ликсутов
Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Общество, Максим Ликсутов
В Москве тестируют новый формат светофоров
В Москве ЦОДД тестирует новый формат светофоров с совмещенной фазой