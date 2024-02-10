https://ria.ru/20240210/moshenniki-1926520159.html

Раскрыто, как мошенники обманывают россиян под видом налоговой

Раскрыто, как мошенники обманывают россиян под видом налоговой - РИА Новости, 10.02.2024

Раскрыто, как мошенники обманывают россиян под видом налоговой

Мошенники от имени ФНС рассылают гражданам письма о якобы подозрительных транзакциях и активности, пытаясь выведать как можно больше финансовых данных,... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T02:15

2024-02-10T02:15

2024-02-10T02:15

общество

россия

иван соловьев (юрист)

мошенничество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мошенники от имени ФНС рассылают гражданам письма о якобы подозрительных транзакциях и активности, пытаясь выведать как можно больше финансовых данных, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.В письмах говорится о необходимости пройти дополнительную проверку и предоставить онлайн необходимые сведения. “Среди них кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы. Для прохождения процедуры дополнительной онлайн-проверки жулики предлагают обратиться к назначенному инспектору”, - говорит юрист.В противном случае счета налогоплательщика будут заблокированы до выяснения обстоятельств, пугают аферисты. Их расчет на то, что жертве проще отправить документы в электронном виде, нежели тратить время на визит к инспектору. Данные потом могут быть использованы в противозаконных целях.Юрист напомнил, что ФНС никогда не рассылает подобные сообщения и не звонит гражданам, предлагая заплатить налоги через интернет.

https://ria.ru/20231217/aferisty-1916134826.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество