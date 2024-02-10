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Раскрыто, как мошенники обманывают россиян под видом налоговой - РИА Новости, 10.02.2024
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02:15 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/moshenniki-1926520159.html
Раскрыто, как мошенники обманывают россиян под видом налоговой
Раскрыто, как мошенники обманывают россиян под видом налоговой - РИА Новости, 10.02.2024
Раскрыто, как мошенники обманывают россиян под видом налоговой
Мошенники от имени ФНС рассылают гражданам письма о якобы подозрительных транзакциях и активности, пытаясь выведать как можно больше финансовых данных,... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T02:15
2024-02-10T02:15
общество
россия
иван соловьев (юрист)
мошенничество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мошенники от имени ФНС рассылают гражданам письма о якобы подозрительных транзакциях и активности, пытаясь выведать как можно больше финансовых данных, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.В письмах говорится о необходимости пройти дополнительную проверку и предоставить онлайн необходимые сведения. “Среди них кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы. Для прохождения процедуры дополнительной онлайн-проверки жулики предлагают обратиться к назначенному инспектору”, - говорит юрист.В противном случае счета налогоплательщика будут заблокированы до выяснения обстоятельств, пугают аферисты. Их расчет на то, что жертве проще отправить документы в электронном виде, нежели тратить время на визит к инспектору. Данные потом могут быть использованы в противозаконных целях.Юрист напомнил, что ФНС никогда не рассылает подобные сообщения и не звонит гражданам, предлагая заплатить налоги через интернет.
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общество, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Мошенничество
Раскрыто, как мошенники обманывают россиян под видом налоговой

Юрист Соловьев: мошенники рассылают письма от имени ФНС, пытаясь выведать данные

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мошенники от имени ФНС рассылают гражданам письма о якобы подозрительных транзакциях и активности, пытаясь выведать как можно больше финансовых данных, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
В письмах говорится о необходимости пройти дополнительную проверку и предоставить онлайн необходимые сведения. “Среди них кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы. Для прохождения процедуры дополнительной онлайн-проверки жулики предлагают обратиться к назначенному инспектору”, - говорит юрист.
В противном случае счета налогоплательщика будут заблокированы до выяснения обстоятельств, пугают аферисты. Их расчет на то, что жертве проще отправить документы в электронном виде, нежели тратить время на визит к инспектору. Данные потом могут быть использованы в противозаконных целях.
Юрист напомнил, что ФНС никогда не рассылает подобные сообщения и не звонит гражданам, предлагая заплатить налоги через интернет.
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