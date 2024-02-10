https://ria.ru/20240210/moldaviya-1926601917.html

В Молдавии призвали бойкотировать референдум Санду о членстве в ЕС

В Молдавии призвали бойкотировать референдум Санду о членстве в ЕС - РИА Новости, 10.02.2024

В Молдавии призвали бойкотировать референдум Санду о членстве в ЕС

Оппозиционная в Молдавии Коммунистическая партия призывает бойкотировать "европейский референдум", заявил журналистам в Кишиневе член ее политисполкома, депутат РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T17:27

2024-02-10T17:27

2024-02-10T17:27

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

кишинев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg

КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Коммунистическая партия призывает бойкотировать "европейский референдум", заявил журналистам в Кишиневе член ее политисполкома, депутат парламента республики Константин Старыш. Президент Молдавии Майя Санду ранее предложила организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления страны в Евросоюз. Референдум может пройти в один день с президентскими выборами. Власти Молдавии не раз заявляли, что ставят перед собой цель присоединиться к Евросоюзу до 2030 года. Седьмого декабря Санду объявила о начале консультаций с партиями по вопросу организации референдума. "Сегодня у нас прошел пленум партии, обсуждали в том числе и референдум, который инициировала Санду. Наша позиция такова: Санду, которая до избрания президентом руководила партией "Действие и солидарность", пытается реализовать очередную мошенническую схему сохранения себя во власти вопреки интересам государства и подавляющего большинства молдавского общества. Никакой референдум никоим образом не может приблизить вступление Молдавии в ЕС, это чистая манипуляция. Коммунисты призывают коллег из других партий и граждан бойкотировать эту аферу", - заявил Старыш по итогам партийного заседания. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240207/shor-1926038705.html

https://ria.ru/20240203/moldaviya-1925176590.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, кишинев