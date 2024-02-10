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Мизулина рассказала, куда "ушли" студенты с ее встречи в Казани - РИА Новости, 10.02.2024
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16:35 10.02.2024 (обновлено: 22:33 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/mizulina-1926595850.html
Мизулина рассказала, куда "ушли" студенты с ее встречи в Казани
Мизулина рассказала, куда "ушли" студенты с ее встречи в Казани - РИА Новости, 10.02.2024
Мизулина рассказала, куда "ушли" студенты с ее встречи в Казани
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина рассказала в Telegram-канале, что казанские студенты, покидавшие зал, не дождавшись окончания встречи,... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T16:35
2024-02-10T22:33
общество
казань
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
казанский (приволжский) федеральный университет
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина рассказала в Telegram-канале, что казанские студенты, покидавшие зал, не дождавшись окончания встречи, спешили занять места в зоне фотографирования после мероприятия. Ранее Казанский федеральный университет (КФУ) опроверг РИА Новости появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что студенты якобы массово покинули встречу с Мизулиной. В вузе отметили, что мероприятие посетили более тысячи человек, а фотосессия после него "длилась минимум 1,5 часа". "Публикую кадры с фотографирования со студентами, которое прошло после встречи. Именно туда и устремился весь зал, когда услышал, что фото делаем в другом месте", — написала глава "Лиги безопасного интернета". Мизулина уточнила, что "было невероятное количество людей, многие с рисунками и плакатами".
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общество, казань, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, казанский (приволжский) федеральный университет
Общество, Казань, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Мизулина рассказала, куда "ушли" студенты с ее встречи в Казани

Мизулина: студенты в Казани заранее ушли со встречи в зону для фотографирования

© Екатерина Мизулина/TelegramЕкатерина Мизулина во время фотографирования со студентами Казанского федерального университета
Екатерина Мизулина во время фотографирования со студентами Казанского федерального университета
© Екатерина Мизулина/Telegram
Екатерина Мизулина во время фотографирования со студентами Казанского федерального университета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина рассказала в Telegram-канале, что казанские студенты, покидавшие зал, не дождавшись окончания встречи, спешили занять места в зоне фотографирования после мероприятия.
Ранее Казанский федеральный университет (КФУ) опроверг РИА Новости появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что студенты якобы массово покинули встречу с Мизулиной. В вузе отметили, что мероприятие посетили более тысячи человек, а фотосессия после него "длилась минимум 1,5 часа".
"Публикую кадры с фотографирования со студентами, которое прошло после встречи. Именно туда и устремился весь зал, когда услышал, что фото делаем в другом месте", — написала глава "Лиги безопасного интернета".
Мизулина уточнила, что "было невероятное количество людей, многие с рисунками и плакатами".
Встреча Екатерины Мизулиной со студентами в Казанском федеральном университете. 9 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
КФУ опроверг сообщения о массовом уходе студентов со встречи с Мизулиной
Вчера, 15:50
 
ОбществоКазаньЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаКазанский (Приволжский) федеральный университет
 
 
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