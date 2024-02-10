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В Греции полиция применила газ против митингующих в поддержку Палестины - РИА Новости, 10.02.2024
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18:08 10.02.2024 (обновлено: 18:14 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/miting-1926606692.html
В Греции полиция применила газ против митингующих в поддержку Палестины
В Греции полиция применила газ против митингующих в поддержку Палестины - РИА Новости, 10.02.2024
В Греции полиция применила газ против митингующих в поддержку Палестины
Небольшой митингу в поддержку Палестины прошел в субботу утром в центре Афин, демонстранты разбили стеклянные двери ресторана McDonald's, полиция применила... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T18:08
2024-02-10T18:14
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АФИНЫ, 10 фев — РИА Новости. Небольшой митингу в поддержку Палестины прошел в субботу утром в центре Афин, демонстранты разбили стеклянные двери ресторана McDonald's, полиция применила слезоточивый газ и задержала двух человек, сообщает портал newsbreak.gr. Митинг в защиту Палестины организовали Союз палестинских рабочих Греции, профсоюзы и левые организации, такие как Трудовая революционная партия, Организация коммунистов-интернационалистов Греции. Несколько десятков митингующих держали транспарант "Ввести санкции и блокаду Израиля, пока он не прекратит оккупацию", скандировали лозунг "Свободу Палестине" и требовали немедленного прекращения бомбардировок Газы. Инциденты начались, когда группа протестующих заблокировала вход в ресторан McDonald's на углу улицы Эрму и площади Синтагма и разбила стеклянные двери, сообщил портал. "Несколько человек вошли в ресторан, за ними направились полицейские, в то же время для разгона протестующих был применен слезоточивый газ. Полиция задержала двух человек", — говорится в сообщении.
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в мире, греция, палестина, афины
В мире, Греция, Палестина, Афины
В Греции полиция применила газ против митингующих в поддержку Палестины

В центре Афин полиция применила газ против митингующих в поддержку Палестины

© AP Photo / Yorgos KarahalisМитинг в поддержку палестинского народа в Газе на центральной площади Синтагма в Афинах
Митинг в поддержку палестинского народа в Газе на центральной площади Синтагма в Афинах - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Митинг в поддержку палестинского народа в Газе на центральной площади Синтагма в Афинах
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 10 фев — РИА Новости. Небольшой митингу в поддержку Палестины прошел в субботу утром в центре Афин, демонстранты разбили стеклянные двери ресторана McDonald's, полиция применила слезоточивый газ и задержала двух человек, сообщает портал newsbreak.gr.
Митинг в защиту Палестины организовали Союз палестинских рабочих Греции, профсоюзы и левые организации, такие как Трудовая революционная партия, Организация коммунистов-интернационалистов Греции. Несколько десятков митингующих держали транспарант "Ввести санкции и блокаду Израиля, пока он не прекратит оккупацию", скандировали лозунг "Свободу Палестине" и требовали немедленного прекращения бомбардировок Газы. Инциденты начались, когда группа протестующих заблокировала вход в ресторан McDonald's на углу улицы Эрму и площади Синтагма и разбила стеклянные двери, сообщил портал.
"Несколько человек вошли в ресторан, за ними направились полицейские, в то же время для разгона протестующих был применен слезоточивый газ. Полиция задержала двух человек", — говорится в сообщении.
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