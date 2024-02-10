https://ria.ru/20240210/miting-1926606692.html

В Греции полиция применила газ против митингующих в поддержку Палестины

В Греции полиция применила газ против митингующих в поддержку Палестины - РИА Новости, 10.02.2024

В Греции полиция применила газ против митингующих в поддержку Палестины

Небольшой митингу в поддержку Палестины прошел в субботу утром в центре Афин, демонстранты разбили стеклянные двери ресторана McDonald's, полиция применила... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T18:08

2024-02-10T18:08

2024-02-10T18:14

в мире

греция

палестина

афины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926607033_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_d57cb37fa5c5ee429ede97c74b0fb065.jpg

АФИНЫ, 10 фев — РИА Новости. Небольшой митингу в поддержку Палестины прошел в субботу утром в центре Афин, демонстранты разбили стеклянные двери ресторана McDonald's, полиция применила слезоточивый газ и задержала двух человек, сообщает портал newsbreak.gr. Митинг в защиту Палестины организовали Союз палестинских рабочих Греции, профсоюзы и левые организации, такие как Трудовая революционная партия, Организация коммунистов-интернационалистов Греции. Несколько десятков митингующих держали транспарант "Ввести санкции и блокаду Израиля, пока он не прекратит оккупацию", скандировали лозунг "Свободу Палестине" и требовали немедленного прекращения бомбардировок Газы. Инциденты начались, когда группа протестующих заблокировала вход в ресторан McDonald's на углу улицы Эрму и площади Синтагма и разбила стеклянные двери, сообщил портал. "Несколько человек вошли в ресторан, за ними направились полицейские, в то же время для разгона протестующих был применен слезоточивый газ. Полиция задержала двух человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

греция

палестина

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, палестина, афины