В Греции полиция применила газ против митингующих в поддержку Палестины
В центре Афин полиция применила газ против митингующих в поддержку Палестины
© AP Photo / Yorgos KarahalisМитинг в поддержку палестинского народа в Газе на центральной площади Синтагма в Афинах
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Митинг в поддержку палестинского народа в Газе на центральной площади Синтагма в Афинах
АФИНЫ, 10 фев — РИА Новости. Небольшой митингу в поддержку Палестины прошел в субботу утром в центре Афин, демонстранты разбили стеклянные двери ресторана McDonald's, полиция применила слезоточивый газ и задержала двух человек, сообщает портал newsbreak.gr.
Митинг в защиту Палестины организовали Союз палестинских рабочих Греции, профсоюзы и левые организации, такие как Трудовая революционная партия, Организация коммунистов-интернационалистов Греции. Несколько десятков митингующих держали транспарант "Ввести санкции и блокаду Израиля, пока он не прекратит оккупацию", скандировали лозунг "Свободу Палестине" и требовали немедленного прекращения бомбардировок Газы. Инциденты начались, когда группа протестующих заблокировала вход в ресторан McDonald's на углу улицы Эрму и площади Синтагма и разбила стеклянные двери, сообщил портал.
"Несколько человек вошли в ресторан, за ними направились полицейские, в то же время для разгона протестующих был применен слезоточивый газ. Полиция задержала двух человек", — говорится в сообщении.