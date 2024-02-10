https://ria.ru/20240210/livan-1926593516.html

СМИ: два человека погибли при ударе израильского БПЛА по поселению в Ливане

СМИ: два человека погибли при ударе израильского БПЛА по поселению в Ливане - РИА Новости, 10.02.2024

СМИ: два человека погибли при ударе израильского БПЛА по поселению в Ливане

Два человека погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в поселении Джадра к югу от ливанской столицы Бейрута, сообщил телеканал Al... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T16:18

2024-02-10T16:18

2024-02-10T16:18

в мире

израиль

бейрут

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902773828_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9ce71c02f34e44b90635c6e76848628e.jpg

КАИР, 10 фев - РИА Новости. Два человека погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в поселении Джадра к югу от ливанской столицы Бейрута, сообщил телеканал Al Mayadeen. Джадра расположена в 36 километрах к югу от Бейрута. "Два человека погибли, есть раненые в результате удара израильского беспилотника по автомобилю на площади в поселении Джадра", - говорится в сообщении телеканала. По информации телеканала, целью израильского беспилотника был неназванный высокопоставленный палестинский деятель, ему удалось выжить. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923913688.html

израиль

бейрут

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году