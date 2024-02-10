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СМИ: два человека погибли при ударе израильского БПЛА по поселению в Ливане - РИА Новости, 10.02.2024
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16:18 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/livan-1926593516.html
СМИ: два человека погибли при ударе израильского БПЛА по поселению в Ливане
СМИ: два человека погибли при ударе израильского БПЛА по поселению в Ливане - РИА Новости, 10.02.2024
СМИ: два человека погибли при ударе израильского БПЛА по поселению в Ливане
Два человека погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в поселении Джадра к югу от ливанской столицы Бейрута, сообщил телеканал Al... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T16:18
2024-02-10T16:18
в мире
израиль
бейрут
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 10 фев - РИА Новости. Два человека погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в поселении Джадра к югу от ливанской столицы Бейрута, сообщил телеканал Al Mayadeen. Джадра расположена в 36 километрах к югу от Бейрута. "Два человека погибли, есть раненые в результате удара израильского беспилотника по автомобилю на площади в поселении Джадра", - говорится в сообщении телеканала. По информации телеканала, целью израильского беспилотника был неназванный высокопоставленный палестинский деятель, ему удалось выжить. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
https://ria.ru/20240127/izrail-1923913688.html
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в мире, израиль, бейрут, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: два человека погибли при ударе израильского БПЛА по поселению в Ливане

Al Mayadeen: два человека погибли при ударе израильского БПЛА по Джадре в Ливане

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские танки у границы с Ливаном
Израильские танки у границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские танки у границы с Ливаном
Читать ria.ru в
КАИР, 10 фев - РИА Новости. Два человека погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в поселении Джадра к югу от ливанской столицы Бейрута, сообщил телеканал Al Mayadeen.
Джадра расположена в 36 километрах к югу от Бейрута.
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"Два человека погибли, есть раненые в результате удара израильского беспилотника по автомобилю на площади в поселении Джадра", - говорится в сообщении телеканала.
По информации телеканала, целью израильского беспилотника был неназванный высокопоставленный палестинский деятель, ему удалось выжить.
Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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В миреИзраильБейрутЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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