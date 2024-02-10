https://ria.ru/20240210/lazarev-1926586338.html

Певец Сергей Лазарев поможет "диско-бабушке" из Сыктывкара

Певец Сергей Лазарев поможет "диско-бабушке" из Сыктывкара - РИА Новости, 10.02.2024

Певец Сергей Лазарев поможет "диско-бабушке" из Сыктывкара

Певец Сергей Лазарев сообщил в Telegram-канале, что собирается помочь "диско-бабушке" Лидии из Сыктывкара. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T15:20

2024-02-10T15:20

2024-02-10T16:41

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сергей лазарев

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Певец Сергей Лазарев сообщил в Telegram-канале, что собирается помочь "диско-бабушке" Лидии из Сыктывкара. Ранее Лазарев опубликовал видео со своего шоу "Я не боюсь" в Сыктывкаре, где пожилая женщина энергично танцует под песни певца. Лазарев назвал диско-бабушку "главной звездочкой концерта в Сыктывкаре". "Посмотрите, какая милая бабушка и как она зажигает! Два часа без остановки! Столько энергии! Дай Бог здоровья! Прекрасный концерт! На улице минус 30, а в зале было плюс 30!" - написал он в своем Telegram-канале. Он также рассказал, что это очень жизнерадостная женщина, "но в жизни у нее, к сожалению, всё не так радостно: проблемы с жильем, практически нет денег"."Только что я с ней (диско-бабушкой Лидией Витальевной - ред.) разговаривал лично… Узнал, как у нее дела, спросил, чем я могу помочь. Знаю, что у нее проблемы с жильем, поэтому сейчас мы занимаемся тем, чтобы найти ей нормальную квартиру. Мы ей снимем эту квартиру, проблем не будет", - сказал Лазарев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Исполнитель призвал обращать внимание на других бабушек и дедушек, которым нужна помощь, и оказывать её."Что касается Лидии Витальевны, мы ей поможем, но огромное количество бабушек, дедушек, которые нуждаются в помощи, поддержке продуктами, деньгами. Просто посмотрите вокруг, давайте помогать больше. Пусть эта бабушка наша замечательная, Лидия Витальевна, будет катализатором такой помощи бабушкам и дедушкам вокруг", - отметил Лазарев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сыктывкар, сергей лазарев, новости культуры