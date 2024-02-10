https://ria.ru/20240210/kurorty-1926579010.html

В России появится программа подготовки кадров для новых курортов

В России появится программа подготовки кадров для новых курортов - РИА Новости, 10.02.2024

В России появится программа подготовки кадров для новых курортов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение разработать программу подготовки кадров для круглогодичных федеральных курортов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:30

2024-02-10T14:30

2024-02-10T17:18

туризм

дмитрий чернышенко

республика татарстан (татарстан)

новости - туризм

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение разработать программу подготовки кадров для круглогодичных федеральных курортов, сообщили журналистам в аппарате зампреда правительства. "Дмитрий Чернышенко поручил в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" разработать на базе Центра компетенций программу подготовки кадров для новых федеральных курортов, включая потребности будущего курорта "Казань марина" и в целом Республики Татарстан", - сообщили в аппарате уточнив, что заместитель председателя правительства в рамках рабочего визита в Татарстан принял участие в открытии Центра кадрового потенциала туротрасли."Президент России назвал подготовку кадров одним из приоритетов, сфера турима – не исключение. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" мы уже создаем новые курорты и туристические объекты. Поэтому задача по подготовке квалифицированных специалистов является значимой для развития отечественной туриндустрии и обеспечения высокого качества сервиса на действующих и будущих курортах", – процитировали в сообщении Чернышенко. Отмечается, что финансирование проекта на 2023-2024 годы из федерального бюджета составило более 200 миллионов рублей. Также сообщается, что в 2024 году обучение в Центре пройдут команды из 21 региона страны по программе "Управление развитием туристских территорий: проектный подход". В аппарате уточнили, что под председательством Чернышенко состоялось также совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта "Казань марина" с объемом инвестиций более 21 миллиарда рублей в Татарстане. Предполагается, что ключевым объектом для развития будущего круглогодичного курорта станет яхтенная марина полного цикла. Мастер-план проекта был разработан корпорацией "Туризм.РФ" и в прошлом году одобрен. "Казань марина" станет первым построенным за последние 30 лет туристическим центром с мариной полного цикла на Волге. Показатели проекта внесут свой вклад в реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". К 2030 году ожидаемый туристско-экскурсионный поток "Казань марины" превысит 620 тысяч человек в год, будет создано почти 2 тысячи рабочих мест и более 1250 номеров", – процитировали вице-премьера. "Мы сформировали 9 инвестиционных лотов. Активно работаем с инвесторами. Во втором квартале этого года планируем создать специальные проектные компании для проведения проектно-изыскательских работ и строительства инфраструктурных объектов на территории будущего курорта", – привели в сообщении слова гендиректора "Туризм.РФ" Сергея Суханова. В аппарате также отметили, что состоялось подписание соглашений о намерениях по реализации инвестиционных лотов проекта "Казань Марина" между корпорацией "Туризм.РФ" и инвесторами: "Яхт-клуб "Лаишево" и "Управляющая компания Камская ривьера".

https://ria.ru/20240123/puteshestviya-1923010710.html

https://ria.ru/20231225/proekty-1917994231.html

https://ria.ru/20240131/katki-1924373079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий чернышенко, республика татарстан (татарстан), новости - туризм, россия