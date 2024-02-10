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"Должны умереть". В Германии раскрыли план США по "капитуляции" на Украине - РИА Новости, 10.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 10.02.2024 (обновлено: 11:31 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/kapitulyatsiya-1926533359.html
"Должны умереть". В Германии раскрыли план США по "капитуляции" на Украине
"Должны умереть". В Германии раскрыли план США по "капитуляции" на Украине - РИА Новости, 10.02.2024
"Должны умереть". В Германии раскрыли план США по "капитуляции" на Украине
Президент США Джо Байден заставит Владимира Зеленского продолжать конфликт до американских выборов в ноябре, предположил немецко-финский предприниматель и... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T06:05
2024-02-10T11:31
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
германия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заставит Владимира Зеленского продолжать конфликт до американских выборов в ноябре, предположил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.&quot;Байден знает, что Россия уже победила в конфликте на Украине. Капитуляция — это формальность. Но он хочет, чтобы Зеленский продолжал сражаться до завершения выборов в США&quot;, — считает бизнесмен.Дотком призвал Республиканскую партию воспрепятствовать выделению очередного пакета помощи Киеву, чтобы спасти жизни украинцев."Шестьдесят миллиардов долларов для Украины чисто ради выборов. Еще тысячи солдат должны умереть ради кампании Байдена?" — задал он вопрос.На этой неделе законопроект о помощи Украине и Израилю, но без выделения денег на охрану границы прошел процедурное голосование в сенате США. Это означает, что теперь документ вынесут на общее голосование сенаторов. Если те одобрят его, он поступит на рассмотрение в палату представителей.Последний пакет военной помощи Вашингтон выделил Украине в конце декабря. Новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока прогресса в этом вопросе нет. В Белом доме допускают, что без участия Штатов другие страны Запада, вполне возможно, откажутся от спонсирования киевских властей.
https://ria.ru/20240209/bayden-1926519071.html
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в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Германия
"Должны умереть". В Германии раскрыли план США по "капитуляции" на Украине

Немецкий бизнесмен Дотком: Байден заставит Зеленского сражаться до выборов в США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заставит Владимира Зеленского продолжать конфликт до американских выборов в ноябре, предположил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
«

"Байден знает, что Россия уже победила в конфликте на Украине. Капитуляция — это формальность. Но он хочет, чтобы Зеленский продолжал сражаться до завершения выборов в США", — считает бизнесмен.

Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Байден назвал неспособность конгресса профинансировать Украину халатностью
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Дотком призвал Республиканскую партию воспрепятствовать выделению очередного пакета помощи Киеву, чтобы спасти жизни украинцев.
"Шестьдесят миллиардов долларов для Украины чисто ради выборов. Еще тысячи солдат должны умереть ради кампании Байдена?" — задал он вопрос.
На этой неделе законопроект о помощи Украине и Израилю, но без выделения денег на охрану границы прошел процедурное голосование в сенате США. Это означает, что теперь документ вынесут на общее голосование сенаторов. Если те одобрят его, он поступит на рассмотрение в палату представителей.
Последний пакет военной помощи Вашингтон выделил Украине в конце декабря. Новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока прогресса в этом вопросе нет. В Белом доме допускают, что без участия Штатов другие страны Запада, вполне возможно, откажутся от спонсирования киевских властей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийГермания
 
 
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