"Должны умереть". В Германии раскрыли план США по "капитуляции" на Украине
Немецкий бизнесмен Дотком: Байден заставит Зеленского сражаться до выборов в США
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заставит Владимира Зеленского продолжать конфликт до американских выборов в ноябре, предположил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
«
"Байден знает, что Россия уже победила в конфликте на Украине. Капитуляция — это формальность. Но он хочет, чтобы Зеленский продолжал сражаться до завершения выборов в США", — считает бизнесмен.
Дотком призвал Республиканскую партию воспрепятствовать выделению очередного пакета помощи Киеву, чтобы спасти жизни украинцев.
"Шестьдесят миллиардов долларов для Украины чисто ради выборов. Еще тысячи солдат должны умереть ради кампании Байдена?" — задал он вопрос.
На этой неделе законопроект о помощи Украине и Израилю, но без выделения денег на охрану границы прошел процедурное голосование в сенате США. Это означает, что теперь документ вынесут на общее голосование сенаторов. Если те одобрят его, он поступит на рассмотрение в палату представителей.
Последний пакет военной помощи Вашингтон выделил Украине в конце декабря. Новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока прогресса в этом вопросе нет. В Белом доме допускают, что без участия Штатов другие страны Запада, вполне возможно, откажутся от спонсирования киевских властей.