https://ria.ru/20240210/kapitulyatsiya-1926533359.html

"Должны умереть". В Германии раскрыли план США по "капитуляции" на Украине

"Должны умереть". В Германии раскрыли план США по "капитуляции" на Украине - РИА Новости, 10.02.2024

"Должны умереть". В Германии раскрыли план США по "капитуляции" на Украине

Президент США Джо Байден заставит Владимира Зеленского продолжать конфликт до американских выборов в ноябре, предположил немецко-финский предприниматель и... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T06:05

2024-02-10T06:05

2024-02-10T11:31

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

джо байден

владимир зеленский

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915466746_0:241:3072:1969_1920x0_80_0_0_a0e00055f3f127a3faf44c40fd32706e.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заставит Владимира Зеленского продолжать конфликт до американских выборов в ноябре, предположил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Байден знает, что Россия уже победила в конфликте на Украине. Капитуляция — это формальность. Но он хочет, чтобы Зеленский продолжал сражаться до завершения выборов в США", — считает бизнесмен.Дотком призвал Республиканскую партию воспрепятствовать выделению очередного пакета помощи Киеву, чтобы спасти жизни украинцев."Шестьдесят миллиардов долларов для Украины чисто ради выборов. Еще тысячи солдат должны умереть ради кампании Байдена?" — задал он вопрос.На этой неделе законопроект о помощи Украине и Израилю, но без выделения денег на охрану границы прошел процедурное голосование в сенате США. Это означает, что теперь документ вынесут на общее голосование сенаторов. Если те одобрят его, он поступит на рассмотрение в палату представителей.Последний пакет военной помощи Вашингтон выделил Украине в конце декабря. Новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока прогресса в этом вопросе нет. В Белом доме допускают, что без участия Штатов другие страны Запада, вполне возможно, откажутся от спонсирования киевских властей.

https://ria.ru/20240209/bayden-1926519071.html

https://ria.ru/20240209/ssha-1926489611.html

сша

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, германия