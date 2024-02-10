https://ria.ru/20240210/germaniya-1926604494.html

В ФРГ заблокировали типографию из-за несогласия с освещением протестов

В ФРГ заблокировали типографию из-за несогласия с освещением протестов - РИА Новости, 10.02.2024

В ФРГ заблокировали типографию из-за несогласия с освещением протестов

Около 120 демонстрантов в Германии, выступая против политики федерального правительства в отношении сельского хозяйства и ее освещения в СМИ, заблокировали... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T17:36

2024-02-10T17:36

2024-02-10T17:36

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шлезвиг-гольштейн

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Около 120 демонстрантов в Германии, выступая против политики федерального правительства в отношении сельского хозяйства и ее освещения в СМИ, заблокировали типографию, которая, в числе прочего, печатает популярные немецкие газеты Bild и Welt am Sonntag, сообщило издание Bild. "Около 120 демонстрантов в ночь на субботу более чем 40 машинами заблокировали типографию в Аренсбурге (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Там в числе прочего печатают Bild и Welt am Sonntag. Распространение газет значительно замедлилось", - пишет Bild. Причиной акции послужило недовольство политикой, проводимой федеральным правительством в области сельского хозяйства, а также освещение ее в СМИ, сообщает издание со ссылкой на полицию. Озабоченность сложившейся ситуацией выразил медиаконцерн Axel Springer, которому принадлежат в том числе издания Bild и Welt. "Доступ к свободной и независимой прессе является важной демократической ценностью. Мы призываем власти использовать возможности правового государства и послать четкий сигнал: такие нападения со стороны немногих на основные демократические права недопустимы", - цитирует Bild слова представителя концерна. В декабре немецкое правительство из-за бюджетного кризиса объявило о мерах по экономии госбюджета. Власти намерены отменить субсидии на дизельное топливо для лесного и сельского хозяйства, данный пункт уже принятого бундестагом госбюджета будет рассмотрен 22 марта в бундесрате. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего, фермеры начали с недавних пор блокировать въезды к крупным сетям супермаркетов и немецким СМИ. 5 февраля они заблокировали въезды и парковку телерадиокомпании NDR в Ганновере, требуя больше освещать забастовки.

https://ria.ru/20240210/germaniya-1926599557.html

https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html

германия

шлезвиг-гольштейн

ганновер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, шлезвиг-гольштейн, bild, ганновер