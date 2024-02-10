В ФРГ заблокировали типографию из-за несогласия с освещением протестов
В Германии заблокировали типографию Bild из-за несогласия с освещением протестов
© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Около 120 демонстрантов в Германии, выступая против политики федерального правительства в отношении сельского хозяйства и ее освещения в СМИ, заблокировали типографию, которая, в числе прочего, печатает популярные немецкие газеты Bild и Welt am Sonntag, сообщило издание Bild.
"Около 120 демонстрантов в ночь на субботу более чем 40 машинами заблокировали типографию в Аренсбурге (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Там в числе прочего печатают Bild и Welt am Sonntag. Распространение газет значительно замедлилось", - пишет Bild.
Причиной акции послужило недовольство политикой, проводимой федеральным правительством в области сельского хозяйства, а также освещение ее в СМИ, сообщает издание со ссылкой на полицию.
Озабоченность сложившейся ситуацией выразил медиаконцерн Axel Springer, которому принадлежат в том числе издания Bild и Welt.
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"Доступ к свободной и независимой прессе является важной демократической ценностью. Мы призываем власти использовать возможности правового государства и послать четкий сигнал: такие нападения со стороны немногих на основные демократические права недопустимы", - цитирует Bild слова представителя концерна.
В декабре немецкое правительство из-за бюджетного кризиса объявило о мерах по экономии госбюджета. Власти намерены отменить субсидии на дизельное топливо для лесного и сельского хозяйства, данный пункт уже принятого бундестагом госбюджета будет рассмотрен 22 марта в бундесрате. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего, фермеры начали с недавних пор блокировать въезды к крупным сетям супермаркетов и немецким СМИ. 5 февраля они заблокировали въезды и парковку телерадиокомпании NDR в Ганновере, требуя больше освещать забастовки.