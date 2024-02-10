СМИ: оппозиция ФРГ призвала Шольца поддержать меры урегулирования экономики
ARD: оппозиция в письме Шольцу призвала поддержать меры урегулирования экономики
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на дебатах по поводу принятия бюджета на 2024 год
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на дебатах по поводу принятия бюджета на 2024 год. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) отправил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу письмо с призывом присоединиться к предложенным блоком мерам по урегулированию экономической ситуации в стране, сообщает издание Tagesschau (часть холдинга ARD).
"Председатели парламентской группы ХДС/ХСС Фридрих Мерц и Александр Добриндт пишут (в письме - ред.), что очень обеспокоены ситуацией в немецкой экономике и называют 12 мер, которые сделают немецкие компании более конкурентноспособными", - пишет Tagesschau со ссылкой на доступное ARD письмо.
К мерам, которые предлагают Мерц и Добриндт, относятся понижение налогов на электроэнергию, ограничение социальных выплат на уровне 40% от чистой зарплаты и предоставление более гибкого рабочего графика сотрудникам, сообщает издание.
Подчеркивается, что программу планируется предоставить для рассмотрения бундестага на следующей неделе.
"ХДС и ХСС... призывают Шольца "присоединиться к этому пакету чрезвычайных мер и создать необходимое единство внутри вашей коалиции", - говорится в материале Tagesschau.
Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия становится беднее, поскольку не может обеспечить экономический рост, страна больше неконкурентоспособна. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций.