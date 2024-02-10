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СМИ: оппозиция ФРГ призвала Шольца поддержать меры урегулирования экономики - РИА Новости, 10.02.2024
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17:11 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/germaniya-1926599557.html
СМИ: оппозиция ФРГ призвала Шольца поддержать меры урегулирования экономики
СМИ: оппозиция ФРГ призвала Шольца поддержать меры урегулирования экономики - РИА Новости, 10.02.2024
СМИ: оппозиция ФРГ призвала Шольца поддержать меры урегулирования экономики
Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) отправил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу письмо с призывом... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T17:11
2024-02-10T17:11
в мире
германия
европа
олаф шольц
фридрих мерц
александр добриндт
хдс/хсс
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) отправил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу письмо с призывом присоединиться к предложенным блоком мерам по урегулированию экономической ситуации в стране, сообщает издание Tagesschau (часть холдинга ARD). "Председатели парламентской группы ХДС/ХСС Фридрих Мерц и Александр Добриндт пишут (в письме - ред.), что очень обеспокоены ситуацией в немецкой экономике и называют 12 мер, которые сделают немецкие компании более конкурентноспособными", - пишет Tagesschau со ссылкой на доступное ARD письмо. К мерам, которые предлагают Мерц и Добриндт, относятся понижение налогов на электроэнергию, ограничение социальных выплат на уровне 40% от чистой зарплаты и предоставление более гибкого рабочего графика сотрудникам, сообщает издание. Подчеркивается, что программу планируется предоставить для рассмотрения бундестага на следующей неделе. "ХДС и ХСС... призывают Шольца "присоединиться к этому пакету чрезвычайных мер и создать необходимое единство внутри вашей коалиции", - говорится в материале Tagesschau. Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия становится беднее, поскольку не может обеспечить экономический рост, страна больше неконкурентоспособна. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций.
https://ria.ru/20240208/evropa-1925938228.html
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в мире, германия, европа, олаф шольц, фридрих мерц, александр добриндт, хдс/хсс
В мире, Германия, Европа, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Александр Добриндт, ХДС/ХСС
СМИ: оппозиция ФРГ призвала Шольца поддержать меры урегулирования экономики

ARD: оппозиция в письме Шольцу призвала поддержать меры урегулирования экономики

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на дебатах по поводу принятия бюджета на 2024 год
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на дебатах по поводу принятия бюджета на 2024 год - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на дебатах по поводу принятия бюджета на 2024 год. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) отправил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу письмо с призывом присоединиться к предложенным блоком мерам по урегулированию экономической ситуации в стране, сообщает издание Tagesschau (часть холдинга ARD).
"Председатели парламентской группы ХДС/ХСС Фридрих Мерц и Александр Добриндт пишут (в письме - ред.), что очень обеспокоены ситуацией в немецкой экономике и называют 12 мер, которые сделают немецкие компании более конкурентноспособными", - пишет Tagesschau со ссылкой на доступное ARD письмо.
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К мерам, которые предлагают Мерц и Добриндт, относятся понижение налогов на электроэнергию, ограничение социальных выплат на уровне 40% от чистой зарплаты и предоставление более гибкого рабочего графика сотрудникам, сообщает издание.
Подчеркивается, что программу планируется предоставить для рассмотрения бундестага на следующей неделе.
"ХДС и ХСС... призывают Шольца "присоединиться к этому пакету чрезвычайных мер и создать необходимое единство внутри вашей коалиции", - говорится в материале Tagesschau.
Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия становится беднее, поскольку не может обеспечить экономический рост, страна больше неконкурентоспособна. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций.
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В миреГерманияЕвропаОлаф ШольцФридрих МерцАлександр ДобриндтХДС/ХСС
 
 
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