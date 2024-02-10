https://ria.ru/20240210/germaniya-1926599557.html

СМИ: оппозиция ФРГ призвала Шольца поддержать меры урегулирования экономики

СМИ: оппозиция ФРГ призвала Шольца поддержать меры урегулирования экономики - РИА Новости, 10.02.2024

СМИ: оппозиция ФРГ призвала Шольца поддержать меры урегулирования экономики

Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) отправил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу письмо с призывом... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T17:11

2024-02-10T17:11

2024-02-10T17:11

в мире

германия

европа

олаф шольц

фридрих мерц

александр добриндт

хдс/хсс

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) отправил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу письмо с призывом присоединиться к предложенным блоком мерам по урегулированию экономической ситуации в стране, сообщает издание Tagesschau (часть холдинга ARD). "Председатели парламентской группы ХДС/ХСС Фридрих Мерц и Александр Добриндт пишут (в письме - ред.), что очень обеспокоены ситуацией в немецкой экономике и называют 12 мер, которые сделают немецкие компании более конкурентноспособными", - пишет Tagesschau со ссылкой на доступное ARD письмо. К мерам, которые предлагают Мерц и Добриндт, относятся понижение налогов на электроэнергию, ограничение социальных выплат на уровне 40% от чистой зарплаты и предоставление более гибкого рабочего графика сотрудникам, сообщает издание. Подчеркивается, что программу планируется предоставить для рассмотрения бундестага на следующей неделе. "ХДС и ХСС... призывают Шольца "присоединиться к этому пакету чрезвычайных мер и создать необходимое единство внутри вашей коалиции", - говорится в материале Tagesschau. Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия становится беднее, поскольку не может обеспечить экономический рост, страна больше неконкурентоспособна. В 2022 году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций.

https://ria.ru/20240208/evropa-1925938228.html

https://ria.ru/20240205/germaniya-1925351193.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, европа, олаф шольц, фридрих мерц, александр добриндт, хдс/хсс