https://ria.ru/20240210/genotsid-1926581952.html

ХАМАС призвало ЛАГ и Совбез ООН не допустить геноцида в Рафахе

ХАМАС призвало ЛАГ и Совбез ООН не допустить геноцида в Рафахе - РИА Новости, 10.02.2024

ХАМАС призвало ЛАГ и Совбез ООН не допустить геноцида в Рафахе

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС призывает Лигу арабских государств (ЛАГ), Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и Совет Безопасности... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:49

2024-02-10T14:49

2024-02-10T14:49

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КАИР, 10 фев — РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС призывает Лигу арабских государств (ЛАГ), Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и Совет Безопасности ООН срочно вмешаться, чтобы не допустить геноцида в городе Рафах, где Израиль собирается проводить военную операцию. Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС. "Предупреждаем об опасности совершения оккупацией (Израилем – ред.) массовых и ужасных убийств в городе Рафах, в котором находятся более 1,4 миллиона перемещенных палестинцев", — говорится в заявлении ХАМАС. Движение призывает ЛАГ, ОИС и СБ ООН срочно вмешаться, чтобы предотвратить "совершение Израилем геноцида в городе Рафах, направленного на перемещение палестинского народа". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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израиль, в мире, рафах (провинция), оон, хамас, биньямин нетаньяху, лига арабских государств, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году