https://ria.ru/20240210/gaza-1926631532.html

ЦАХАЛ заявил, что обнаружил туннель ХАМАС под штабом БАПОР в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил, что обнаружил туннель ХАМАС под штабом БАПОР в секторе Газа - РИА Новости, 10.02.2024

ЦАХАЛ заявил, что обнаружил туннель ХАМАС под штабом БАПОР в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что якобы обнаружила туннель палестинского движения ХАМАС под центральным штабом Агентства ООН для помощи палестинским... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T23:01

2024-02-10T23:01

2024-02-10T23:01

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что якобы обнаружила туннель палестинского движения ХАМАС под центральным штабом Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории сектора Газа. ЦАХАЛ в опубликованном в своем Telegram-канале совместном с израильским управлением по безопасности (ISA) заявлении сообщил, что в течение последних двух недель силы армии и управления проводили "целенаправленные рейды" по "террористическим объектам" в северной и центральных частях сектора Газа. Отмечается, что военнослужащие действовали в районах Аш-Шати и Тель-аль-Хава на севере анклава, в результате чего были ликвидированы около 120 бойцов палестинского движения "ХАМАС", а также разрушены 20 объектов "террористической инфраструктуры". Руководствуясь данными разведки, "силы прибыли к шахте туннеля возле школы БАПОР". "Шахта вела к подземному террористическому туннелю, который служил важным объектом военной разведки ХАМАС и проходил под зданием, служащим главной штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа", - отмечается в заявлении. Отмечается, что длина туннеля составляла 700 метров, глубина - 18 метров, туннель якобы был оборудован взрывозащитными дверями. "В ходе операции был захвачен широкий спектр разведывательной информации. Вновь полученные разведданные позволят войскам проводить операции против других целей ХАМАС", - добавили в армии. Согласно заявлению, в ходе операции силы обнаружили в туннеле электрическую инфраструктуру, соединенную со штаб-квартирой БАПОР, под которой находился подземный туннель, что "указывает на то, что объекты БАПОР снабжали туннель электроэнергией". "После этого и на основании предварительных разведданных израильского управления по безопасности (ISA) силы провели целенаправленный рейд по центральному штабу БАПОР, где находятся офисы различных гуманитарных и международных организаций. В помещениях здания было обнаружено большое количество оружия, в том числе винтовки, боеприпасы, гранаты и взрывчатка", - говорится в заявлении. В армии добавили, что разведданные и документы, якобы обнаруженные в офисах сотрудников БАПОР, "подтвердили, что эти офисы на самом деле также использовались террористами ХАМАС". Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. СМИ сообщали, что без возобновления финансирования агентство не сможет работать после февраля. Израиль на официальном уровне уже заявил, что будет всячески добиваться прекращения деятельности БАПОР. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 28 тысяч, более 67 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240210/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

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в мире, израиль, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бапор, оон