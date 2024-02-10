https://ria.ru/20240210/gaza-1926582405.html

Саудовская Аравия призвала созвать СБ ООН из-за возможной операции в Рафахе

Саудовская Аравия призвала созвать СБ ООН из-за возможной операции в Рафахе - РИА Новости, 10.02.2024

Саудовская Аравия призвала созвать СБ ООН из-за возможной операции в Рафахе

Саудовская Аравия призывает к созыву Совета Безопасности ООН из-за возможной израильской военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа, заявил саудовский... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:51

2024-02-10T14:51

2024-02-10T15:17

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КАИР, 10 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия призывает к созыву Совета Безопасности ООН из-за возможной израильской военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа, заявил саудовский МИД.Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС."Королевство Саудовская Аравия предупреждает об опасных последствиях штурма и нанесения ударов по городу Рафах в секторе Газа, который является последним убежищем для сотен тысяч мирных жителей, которых варварская израильская агрессия вынудила мигрировать", - сообщает МИД королевства.Министерство подчеркивает "необходимость срочного созыва СБ ООН, чтобы не дать Израилю создать гуманитарную катастрофу".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20240210/konflikt-1915630213.html

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в мире, саудовская аравия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон, сектор газа