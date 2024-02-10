https://ria.ru/20240210/gaza-1926560592.html

СМИ: в Вашингтоне признали ошибки при реакции на эскалацию конфликта в Газе

СМИ: в Вашингтоне признали ошибки при реакции на эскалацию конфликта в Газе - РИА Новости, 10.02.2024

СМИ: в Вашингтоне признали ошибки при реакции на эскалацию конфликта в Газе

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер на закрытой встрече заявил об ошибках в подходе американской администрации к... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T11:06

2024-02-10T11:06

2024-02-10T12:51

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израиль

сша

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер на закрытой встрече заявил об ошибках в подходе американской администрации к конфликту в Газе, пишет газета New York Times. "На закрытой встрече на этой неделе с лидерами американской арабской общины в Мичигане один из высокопоставленных помощников президента Байдена по внешней политике признал ошибки в реакции администрации на войну в Газе, заявив, что у него нет "никакой уверенности" в том, что правительство Израиля готово предпринять "серьезные шаги" на пути к созданию палестинского государства", — говорится в статье. По информации издания, Файнер выразил сожаление из-за ошибок Белого дома в начале эскалации на Ближнем Востоке, но пообещал, что в дальнейшем администрация Байдена постарается действовать лучше. "Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что допустили промахи в ходе реагирования на эту кризисную ситуацию с 7 октября", — цитирует газета чиновника. Кроме того, он добавил, что американским властям следовало быстрее осуждать заявления некоторых израильских чиновников, в том числе сравнения жителей Газы с животными. Война в Газе создала Байдену политические проблемы: публичная поддержка Израиля и сопротивление требованиям некоторых членов Демпартии призвать стороны конфликта к перемирию возмутили молодежь, чернокожих избирателей и прогрессивное крыло демократов, отмечает New York Times. При этом сам Байден, выступая накануне со специальным обращением, назвал чрезмерной операцию Израиля в секторе Газа в ответ на атаку ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло почти 28 тысяч человек, пострадали более 67 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Как заявлял Тель-Авив, в заложниках у ХАМАС остаются 126 израильтян и 11 иностранцев, за время перемирия в конце ноября удалось освободить 110 похищенных.

https://ria.ru/20240210/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году