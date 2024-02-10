https://ria.ru/20240210/gaza-1926530421.html
"Врачи без границ" предупредили о последствиях наступления Израиля на Рафах
"Врачи без границ" предупредили о последствиях наступления Израиля на Рафах - РИА Новости, 10.02.2024
"Врачи без границ" предупредили о последствиях наступления Израиля на Рафах
Наземное наступление Израиля на город Рафах в секторе Газа будет иметь катастрофические последствия в случае, если оно состоится, заявила организация "Врачи без РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T04:17
2024-02-10T04:17
2024-02-10T04:17
в мире
израиль
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
хамас
врачи без границ
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906398500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b11481579d96de1dfdc17df1364b002.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Наземное наступление Израиля на город Рафах в секторе Газа будет иметь катастрофические последствия в случае, если оно состоится, заявила организация "Врачи без границ" на своей странице в социальной сети Х. Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС. "Израильское объявленное наземное наступление на Рафах было бы катастрофичным и не должно состояться", - говорится в сообщении. В организации выражают обеспокоенность за безопасность около 1,5 миллиона палестинцев, проживающих в настоящее время в этом районе сектора Газа. "Авиационные бомбардировки этой зоны продолжаются, более миллиона людей – живущих в палатках и самодельных укрытиях - сейчас сталкиваются с драматической ситуацией в этой продолжающейся резне", - говорится в заявлении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240210/gaza-1926528758.html
https://ria.ru/20240210/gaza-1926522276.html
https://ria.ru/20240209/gaza-1926503785.html
израиль
рафах (провинция)
палестина
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906398500_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_03c10e09562ab719cc7760c20f099558.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, врачи без границ, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Врачи без границ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
"Врачи без границ" предупредили о последствиях наступления Израиля на Рафах
"Врачи без границ": наземное наступление Израиля на Рафах принесет катастрофу
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Наземное наступление Израиля на город Рафах в секторе Газа будет иметь катастрофические последствия в случае, если оно состоится, заявила организация "Врачи без границ" на своей странице в социальной сети Х.
Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта
. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС
.
Глава ВОЗ потребовал немедленного прекращения огня в секторе Газа
"Израильское объявленное наземное наступление на Рафах было бы катастрофичным и не должно состояться", - говорится в сообщении.
В организации выражают обеспокоенность за безопасность около 1,5 миллиона палестинцев, проживающих в настоящее время в этом районе сектора Газа.
"Авиационные бомбардировки этой зоны продолжаются, более миллиона людей – живущих в палатках и самодельных укрытиях - сейчас сталкиваются с драматической ситуацией в этой продолжающейся резне", - говорится в заявлении.
Израиль задержал врачей в больнице "Аль-Амаль", заявил Красный полумесяц
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
Израиль отверг требования ХАМАС на предложения по заложникам, пишут СМИ
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.