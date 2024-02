https://ria.ru/20240210/gaza-1926204676.html

Поставили перед фактом. США оказались в заложниках у спесивого союзника

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Давид Нармания. Премьер-министр Израиля уверен, что одержит полную победу в Газе в течение нескольких месяцев, а ЦАХАЛ творит чудеса на поле боя. Однако главный партнер, Вашингтон, вынуждает Тель-Авив идти на неудобные переговоры с ХАМАС. О том, почему заявления о скором триумфе сулят Нетаньяху еще большие проблемы, — в материале РИА Новости."Миротворец"Заявление премьер-министра прозвучало на следующий день после того, как ХАМАС передало поправки к плану по дипломатическому урегулированию конфликта в Газе, и практически положило конец попыткам уладить все мирно.Глава ЦРУ Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Катара и Израиля. Как отмечает The Times of Israel, речь шла о прекращении огня на два месяца и обмене израильских заложников. За месяц должны были отпустить женщин, пожилых людей и раненых, а потом — остальных гражданских и военных, которых ХАМАС захватило 7 октября. В The New York Times утверждали, что на переговорах удалось добиться прогресса.Перемирие стало бы успехом американской дипломатии. Обострение в Газе дало Джо Байдену на фоне неудач на Украине уникальный шанс выступить в роли миротворца и укрепить влияние в регионе.В Вашингтоне это прекрасно понимали. После начала операции ЦАХАЛ в Газе Энтони Блинкен совершил уже четыре полноценных турне по Ближнему Востоку, а в понедельник отправился в пятое. Вероятно, поездка должна была закрепить результаты переговоров Бернса в Париже. Не вышло.Границы 1967 годаО провале Белого дома можно было судить уже по коммюнике МИД Саудовской Аравии, существенно отличавшемуся от тезисов Блинкена. Глава Госдепартамента утверждал, что наследный принц Мухаммед бен Салман подтвердил глубокую заинтересованность Эр-Рияда в продолжении нормализации отношений с Тель-Авивом.Саудовцы, по сути, это опровергли, указав, что готовы признать Израиль только после создания палестинского государства в границах 1967 года. Для Тель-Авива это неприемлемо.Дело в том, что нынешний израильский кабмин — коалиционный. Нетаньяху пришел к власти после длительных и непростых переговоров с правыми политиками, получившими важные посты в правительстве. В частности, лидер партии "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") Итамар Бен Гвир возглавил Министерство национальной безопасности, а лидер "Религиозного сионизма" Бецалель Смотрич — Министерство финансов.Оба в последнее время отметились радикальными высказываниями. В частности, они выступают за "добровольное переселение" жителей Газы. Гвир предупреждал: сделка с ХАМАС даже по обмену заложников будет означать роспуск правительства. Соратники Нетаньяху по коалиции никогда не согласятся на создание палестинского государства.Между Сциллой и ХарибдойИзраильскому премьеру приходится лавировать между требованиями ультраправых и прессингом со стороны США, которые все откровеннее.Месяц назад Байден под давлением активистов, прервавших его выступление в Южной Каролине, признал: он "без шума работал с израильским правительством, чтобы заставить их значительно сократить присутствие в Газе и выйти из сектора". Теперь же американские СМИ рассказывают, как за закрытыми дверями президент, не стесняясь в выражениях, называл Нетаньяху "плохим парнем".И хотя в Белом доме это отрицают, градус публичной риторики повышается. В частности, Блинкен резко отреагировал на слова главы израильского правительства о "полной победе" и подготовке ЦАХАЛ к операции в городе Рафах на границе Газы и Египта. Он подчеркнул, что атака 7 октября "не дает права расчеловечивать палестинцев"."Подавляющее большинство людей в Газе не имеет никакого отношения к этому нападению. Семьи в Газе, чье выживание зависит от поставок из Израиля, — такие же, как и наши семьи. Это матери и отцы, сыновья и дочери — они хотят достойно жить и отправлять детей в школу", — сказал госсекретарь.Демократы, как отмечает Politico, опасаются, что поддержка действий Израиля может стоить миллионов голосов на предстоящих президентских выборах.Есть и более долгосрочные последствия. Ведь продвигаемый Вашингтоном проект "Соглашений Авраама", который позволил бы США сплотить двух ключевых союзников в регионе для противостояния Ирану, похоже, провалился.Эскалация в Газе несет угрозы не только для американской политики — демонстративное пренебрежение советами заокеанского партнера сулит беды и Израилю. Пока Вашингтон все глубже вовлекается в конфликты с "Ансар Алла" в Йемене и проиранскими силами в Сирии и Ираке, Тель-Авив теряет последние надежды на нормализацию отношений с арабскими странами. Более того, регулярный обмен ударами с ливанской "Хезболлой" рискует перерасти в полномасштабную войну.Наконец, под вопросом оказываются многолетние столпы ближневосточного урегулирования. В частности, сообщает газета Israel Hayom, Каир уведомил Тель-Авив о том, что если беженцы из Газы пересекут границу с Египтом, то Кэмп-Дэвидские соглашения, заключенные еще в 1978-м, будут аннулированы.Трагические события 7 октября предопределили жесткий ответ Израиля. Однако операция "Железные мечи", несмотря на продвижение ЦАХАЛ в Газе, судя по всему, не способна обеспечить безопасность страны. Скорее напротив: чем дольше она затягивается, тем мрачнее выглядит будущее.

